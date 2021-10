Cucina d'autore, Spigaroli a grandi passi nella 50 Top Italy dei ristoratori: dal 44° posto al 30°

Polesine Zibello Nuovo, prestigioso riconoscimento per lo chef Massimo Spigaroli e la sua Antica Corte Pallavicina. Il ristorante, ricavato in un antico maniero a un passo dal Grande fiume, voluto e creato da Massimo Spigaroli e dalla sua famiglia che hanno dato vita a una struttura di richiamo internazionale, è balzato dalla 44ª alla 30ª posizione (unico ristorante del Parmense) nella prestigiosa 50 Top Italy 2022 - la prima guida online per la ristorazione italiana nel mondo - nella categoria «Cucina d’autore» (ristoranti fino a 120 euro).

La guida è consultabile gratuitamente ed è firmata da Lsdm, Congresso internazionale di cucina d’autore, e dalla testata giornalistica Luciano Pignataro Wine&Food Blog. Nella referenza della guida si legge: «Ha saputo interpretare il territorio (unico al mondo, siamo nella Food Valley) con maestria e basi solide acquisite in oltre 40 anni di carriera. A Polesine, in un castello del XVI secolo, Massimo Spigaroli ha creato una struttura di richiamo internazionale che comprende un relais, il museo del Culatello (e non perdetevi la cantina di stagionatura), l’Osteria del maiale, la bottega e infine il ristorante gourmet Antica Corte Pallavicina. Valore aggiunto: la produzione a km zero, dagli orti dell’azienda agricola. Partendo da ingredienti eccellenti, la brigata di Spigaroli ci mette tecnica e passione, ottenendo piatti da “effetto wow”, goduriosi e al tempo stesso equilibrati. Tre menu degustazione e un percorso alla carta, per un costo che resta sotto i 100 euro vini esclusi».

Come piatto da provare vengono indicati i ravioletti di gallina cotti in vescica, fonduta di parmigiano di 12 anni e culatello. Un risultato che, lo chef Spigaroli ha subito voluto condividere con tutti i suoi ragazzi. «Un riconoscimento che va non tanto a me, ma a tutta la mia squadra – ha commentato – e una vittoria di tutto il territorio della Bassa. Quando i ragazzi lo hanno saputo, in diretta, hanno esultato e si sono messi a piangere di gioia: questo significa che la squadra c’è ed è buona. Io posso anche essere un buon allenatore, ma il campionato lo si vince sempre insieme».

Un premio che, Massimo Spigaroli, ha subito voluto dedicare, col cuore, a suo zio, Luciano Micconi (storico segretario di redazione del Corriere della Sera), morto il 5 febbraio di quest’anno. «Sempre attento a quello che facevo, era il mio primo e più importante critico».

E ancora, con commozione: «Mi ha sempre spinto a pensare prima di fare le cose ed era molto orgoglioso dei risultati ottenuti: questo premio gli avrebbe dato un anno di vita in più». Parlando quindi della sua cucina gastrofluviale ha detto: «cerco di interpretare i prodotti della mia terra aggiungendo un pizzico di contaminazioni. Siamo terra di fiume e, quindi, nella storia, siamo sempre stati oggetto anche di contaminazioni provenienti da fuori».

Contaminazioni che possono dare un tocco di qualità in più a piatti che sono già d’eccellenza. Il mix, come spiega lo chef stellato, è quello fornito da microclima, saperi tramandati, caparbietà delle persone. E, appunto, contaminazioni, con l’acqua che è di fatto l’elemento «contaminatore» principale. «Il mio stile e la mia idea – ha detto ancora Spigaroli – sono quelli di mantenere i piatti, e quindi le ricette, codificate dalla storia e difenderli, contribuendo a mia volta a fare la storia attraverso le evoluzioni del territorio arricchito da quelle contaminazioni che vengono adeguate al territorio stesso».

Un modo per guardare avanti, avendo come base, ben salda, il passato, costruendo il futuro attraverso le «novità» che, nel tempo, si presentano. Con l’idea chiara, come ha concluso lo chef, che un riconoscimento deve essere sempre visto come «una vittoria del territorio». Dopo mesi difficili, ancora di più.

Paolo Panni