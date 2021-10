Finito il calvario di Angelo Ponghellini: era in stato vegetativo da tre anni dopo un incidente

Ragazzola Ha lasciato troppo presto la sua famiglia, il suo lavoro, le sue passioni. Angelo Ponghellini, conosciuto e amato da tutti, per un tragico incidente anni fa ha dovuto rinunciare alla sua vita così intensa tra la città e la campagna, tra il suo lavoro a scuola a Parma e la passione per i suoi cavalli a Ragazzola, dove abitava con la famiglia.

Rimasto in stato vegetativo dal 2018 in seguito alla caduta da un ponteggio mentre sistemava la sua casa, Angelo non si è più ripreso sino alla sua scomparsa, avvenuta nei giorni scorsi a 63 anni. Ricoverato nel 2018 in rianimazione a Parma e poi a Vaio, ha trascorso gli ultimi anni della sua vita al Centro Cardinal Ferrari di Fontanellato, sempre circondato dall’affetto di moglie e figlio che non hanno mai smesso di sperare di vederlo riprendersi. Alla notizia della morte di Angelo tantissimi sono stati i messaggi di cordoglio ai familiari da parte di chi lo conosceva bene: tra questi anche i ragazzi dell’Ipsia Primo Levi di Parma – dove era assistente tecnico di laboratorio, dopo essere stato per anni autista di pullman scolastico – studenti che lo ricordano con grande affetto per la sua disponibilità, la naturale simpatia, la socievolezza.

Angelo amava la sua scuola e ovviamente la sua casa dove custodiva i suoi splendidi cavalli, fra i quali Alice My Kid Kissy, la sua cavalla, la campionessa assoluta di bellezza sia nazionale che europea, nata a Ragazzola nella tenuta di famiglia. La famiglia porge un ringraziamento particolare al Centro Cardinal Ferrari per le cure prestate. I funerali di Angelo si terranno oggi alle 15 nella chiesa di Ragazzola.

Simona Valesi