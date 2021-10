Gatti spariti, indaga «Chi l'ha visto?»: una troupe di RaiTre a Lesignano

Lesignano Una troupe della trasmissione di Rai3 «Chi l’ha visto?» è giunta mercoledì sera a Lesignano Bagni per parlare del caso dei felini spariti. «Ci state chiamando da tutta Italia perché ci sono gatti che scompaiono, ci siamo incuriositi, perché non capiamo cosa sta accadendo», ha spiegato la conduttrice Federica Sciarelli, introducendo il collegamento. L’inviata Filomena Rorro era in piazza Marconi, assieme ad alcuni dei proprietari dei gatti scomparsi. In prima fila il sindaco Sabrina Alberini e la veterinaria Luna Giusti che da mesi segue la vicenda.

«Siamo venuti qui perché negli ultimi mesi, in maniera inspiegabile, sono spariti almeno 50 gatti e ci sono ipotesi un po’ inquietanti - ha sottolineato l’inviata -. Sono tutti gatti domestici che spariscono di notte, dalle abitazioni e dai giardini privati». «Noi possiamo fare solo delle ipotesi, non abbiamo risposte - ha detto Giusti -. Questo fenomeno si era già avuto nel 2016 e si è arrestato dopo che una persona era stata fermata e condannata. Poi c’è stato il lockdown e di gatti non ne sono scomparsi, ma poi le sparizioni sono riprese, salvo arrestarsi quando i media hanno iniziato ad occuparsi della vicenda». Le ipotesi illustrate sono diverse, dai riti satanici al furto per il combattimento con i cani, fino alle destinazioni alimentari.

«Le telecamere sarebbero utili?», ha domandato Rorro al sindaco. «Ma non si possono mettere ovunque - ha chiarito Alberini - per questioni di privacy e non solo. La cosa fondamentale in realtà è sporgere denuncia, cosa che all’inizio le persone non hanno fatto e questo ha ritardato, credo pesantemente, l’attività di indagine».

M.C.P.