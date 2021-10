Stazione: locali chiusi di notte, più videocamere e controlli

«Una riunione molto positiva quella del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica, che il prefetto di Parma Antonio Garufi ha voluto immediatamente convocare all'indomani delle aggressioni in piazza Stazione. Se dal confronto anche serrato nascono cose buone, ciò è ancora più vero quando si riuniscono professionisti di grande livello che sanno lavorare come una squadra, al servizio della comunità». Così il sindaco di Fidenza, Andrea Massari, ha commentato la riunione del Comitato presieduta dal Prefetto in Municipio martedì scorso, cui ha preso parte insieme al vicesindaco Davide Malvisi.

«Credo sia giusto ringraziare pubblicamente il questore Massimo Macera, il colonnello Pasqualino Toscani (comandante provinciale dei Carabinieri) unitamente al maggiore Vito Franchini (comandante la Compagnia Carabinieri di Fidenza) e al tenente Matteo Scanu (comandante del Norm Compagnia Carabinieri di Fidenza), il colonnello Fernando Capezzuto (comandante provinciale della Guardia di Finanza) unitamente al luogotenente Roberto Luzi (comandante della Tenenza Gdf di Fidenza), la dottoressa Annarita Santantonio (comandante del Compartimento Polfer regionale) e il comandante Stefano Ante (Polizia locale)», ha proseguito Massari.

Prima di tutto un punto fermo: l'area della stazione è regolarmente soggetta a controlli e attività da parte delle forze dell'ordine. Il Comitato ha scandagliato la questione ferrovia e aree adiacenti, compresi alcuni parchi segnalati dal Comune in cui gruppi di giovani – minorenni e non – insistono in un comportamento fuori dalle regole del vivere civile. Tra le misure affrontate c'è la chiusura dei locali della stazione in orario notturno, in accordo con Rete ferroviaria italiana. Questo per togliere un comodo riparo a delinquenti e, comunque, chi cerca di occultarsi alle forze dell'ordine. Aumenteranno le videocamere di sorveglianza in tutto il quadrante, i controlli serali sui treni e, sempre in una logica di lavoro interforze, è stato valutato l'approntamento di servizi straordinari di controllo del territorio sotto la regia della Questura.

Non si è trascurata anche l'utilità di assumere le necessarie misure di carattere amministrativo che consentano di comminare il cosiddetto daspo urbano.

Guardando al quadro più generale, il Comitato ha analizzato i dati relativi alla sicurezza a Fidenza. E i numeri parlano in modo chiaro di una netta riduzione dei reati non solo rispetto al 2020 (anno segnato dal lockdown) ma anche rispetto al 2019. Il favorevole trend, nell'ordine di ben oltre il 10% nel rapporto 2019/2020, si registra infatti sulla gran parte degli indicatori – a cominciare dai furti, che sono diminuiti del 15% nello stesso periodo – con una proiezione sull'anno in corso altrettanto positiva.

Il Comitato ha ripreso anche il caso di don Mario Fontanelli, sacerdote fidentino ferito da un uomo che ospitava nella parrocchia di Santa Maria per un progetto di recupero, esprimendo da un lato forte vicinanza al sacerdote e confermando, dall'altro, quanto rilevato dall'amministrazione nei primi commenti a caldo. Ovvero che nella gestione di soggetti potenzialmente pericolosi è fondamentale il massimo del coordinamento tra la magistratura, la rete delle forze dell'ordine in base alle competenze specifiche e, se vi sono le condizioni di sicurezza, del sociale e del volontariato.

