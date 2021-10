Un secolo al volante

Cento anni di storia (1921-2021), oltre 11.000 soci e 575 Licenziati Sportivi a Parma per l’Automobile Club Parma, una realtà concreta al fianco di cittadini ed automobilisti. Ricorre quest’anno il centenario dell’ente pubblico, non economico, su base associativa e senza fini di lucro, facente parte della Federazione ACI (Automobile Club d’Italia) che riunisce tutti gli Automobile Club provinciali.

Fondato il 12 novembre 1921 grazie alla visione di trenta parmigiani (veri «pionieri dei motori» e piloti delle prime corse auto e motociclistiche) che decisero di riunirsi in un Club denominato «Auto-Moto Club Parma», il sodalizio aveva per scopo sociale lo sviluppo e l’incremento dello sport motoristico in genere e l’organizzazione di gare auto-motociclistiche e gite sociali.

Le scuderie e i piloti, licenziati sportivi dell’Automobile Club Parma, si sono distinti negli anni sui campi di gara per aver conquistato innumerevoli titoli sportivi nazionali ed internazionali. A livello internazionale sono da ricordare: Paolo Barilla, vincitore della 24 Ore di Le Mans; Stefano Livio, Campione Mondiale Ferrari Challenge; Andrea Belicchi, vincitore del Campionato F3 Russo e Finlandese; Andrea Rizzoli, vincitore European Le Mans Series, Campionato Europeo Blancpain GT Endurance Series; Lodovico Laurini, vincitore della 24 Ore di Le Mans kart; Francesco e Giovanni Piana, padre e figlio, vincitori del Campionato Europeo Trial 4x4.

Nel 2019 sono stati vinti dai piloti provinciali 20 titoli nazionali tra assoluti, di categoria e monomarca, mentre nel 2020, nonostante la pandemia e l’inizio dei campionati federali nel secondo semestre dell’anno, sono stati conquistati ben 18 titoli di campionati, trofei e coppe ACI-Sport di categoria. Inoltre i portacolori dell’ACI Parma (Sergio Elio Davoli, Francesca Ferretti, Andrea Galeazzi, Giancarla Guzzi, Massimo Minardi, Daniele Pellegrini, Marco Soliani, Michele Spagnoli e Roberto Vescovi) verranno premiati la mattina del 13 Novembre, al termine della presentazione del libro del Centenario presso l’Auditorium del Palazzo del Governatore di Piazza Garibaldi.

Per quanto concerne l’attività sportiva va ricordato che nel corso della sua centenaria attività l’Automobile Club Parma ha contribuito alla fondazione ed all’organizzazione di importanti gare di Campionato all’interno dell’Autodromo «Riccardo Paletti» di Varano Melegari, del Kartdromo di San Pancrazio ed all’organizzazione diretta delle più importanti gare di velocità e regolarità su strada del territorio: Parma-Poggio di Berceto dal 1933 al 1955 e, sul percorso ridotto «Fornovo-Monte Cassio», dal 1962 al 1975; Circuito di Parma, dagli anni ‘20 al 1947; Salsomaggiore Terme-Monte Sant’Antonio dal 1959 al 1971; Castione Baratti-Neviano Arduini, dal 1965 al 1972; Rally del Taro e del Ceno dal 1984 al 1991; Cronoscalate Storiche dell’Appennino parmense, dal 2007 al 2012.

Passando all’attualità, diverse e variegate le attività che svolge l’ente, dalla rappresentazione e tutela degli interessi dell’automobilismo, con particolare riferimento agli automobilisti soci del club; alla promozione della sicurezza stradale, dell’istruzione automobilistica e della guida sicura; passando per la promozione della tutela e della valorizzazione del territorio, unitamente alla mobilità etica ed eco-sostenibile; chiudendo con la rappresentazione sul territorio provinciale della Federazione Sportiva Nazionale ACI per lo sport automobilistico, quale Autorità Sportiva Nazionale della FIA e del CONI. Le celebrazioni ufficiali si apriranno domani, alle ore 10.30, con l’inaugurazione, sotto i Portici del Grano del Palazzo Municipale di Parma, della Mostra Fotografica che resterà aperta fino al 30 novembre e sarà visitabile in qualunque momento da tutti gli appassionati.

La mostra fotografica, composta da 170 scatti provenienti principalmente dall’Archivio storico dell’Automobile Club e distribuita su oltre 250 m2 di superficie espositiva, racconterà dapprima per immagini la storia dell’Ente di Via Cantelli e di Parma, intrecciate al fenomeno dello sviluppo e del progresso della mobilità e della motorizzazione civile di massa.

Collateralmente sarà presente, per la sola mattinata del 30 Ottobre, una ulteriore mostra ristretta di autovetture rappresentanti il progresso tecnologico e stilistico delle vetture costruite in Italia dalle origini del motorismo ad oggi. Durante la mattinata dell’inaugurazione verrà infine organizzata, sempre in Piazza Garibaldi e grazie alla disponibilità di diversi collezionisti parmigiani e della Dallara Automobili, una mostra di autovetture debitamente selezionale in rappresentanza del progresso tecnico e stilistico delle quattro ruote in un secolo di storia italiana. Il Club ACI Storico garantirà il supporto media dell’evento, che verrà trasmesso all’interno del programma ACI Storico Magazine, visibile sul canale 228 Aci sport tv di SKY e sui principali portali social.

Valentina Cristiani