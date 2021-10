«Borgo dei Borghi», il concorso di RaiTre riparte: a Compiano l'onore di aprire la gara

Compiano Compiano sarà il primo borgo a debuttare, per la stagione 2021-2022, nella rubrica «Il Borgo dei Borghi», il format che va in onda dal 2013 all’interno della celebre trasmissione «Kilimangiaro»: domani pomeriggio, infatti, parte l’atteso concorso annuale del programma di Rai3 condotto da Camila Raznovich.

Le riprese per filmare gli angoli più suggestivi del borgo valtarese sono state fatte la scorsa estate, quando la troupe è stata impegnata in valle, accompagnata da due giovani guide compianesi, per due giorni.

A Compiano, dunque, l’onore di rappresentare l’Emilia Romagna nella nona edizione del concorso che l’anno scorso ha visto trionfare Tropea.

Come da regolamento, sarà il pubblico da casa a votare (on line) il borgo preferito, insieme a una giuria composta da tre esperti: per il verdetto, si dovrà aspettare la prossima primavera, dopo che la conduttrice avrà dato il via alle preferenze. Come da regolamento, sarà il pubblico da casa a scegliere il borgo preferito, insieme a una giuria composta da tre esperti.

Nell’attesa, appuntamento a domani pomeriggio a partire dalle 17.15, quando castello, piazzetta, vicoli e scorci del suggestivo comune dell’Appennino parmense entreranno nelle case degli italiani. «Ribadiamo la nostra felicità per essere stati selezionati dalla Rai a rappresentare l’Emilia Romagna in questo concorso di respiro nazionale», dichiara orgoglioso il primo cittadino di Compiano Francesco Mariani.

«Domenica, il nostro sarà il primo filmato a essere trasmesso dei 20 borghi italiani in gara: il fatto che saremo gli apripista della rubrica è a mio parere una scelta azzeccata, visto che si parlerà anche di funghi, tartufi e sottobosco, fiori all’occhiello del nostro territorio».

A febbraio-marzo, i filmati saranno riproposti prima delle votazioni.

«Invitiamo tutti a sostenerci - prosegue Mariani -: oltre a dare visibilità a Compiano, il concorso sarà un volano d’eccezione per promuovere tutta la Valtaro, che così entrerà nelle case di milioni di italiani».

Monica Rossi