Baganzola anche coi sensi unici continua il caos

La nuova viabilità istituita dal Comune attorno a Baganzola nelle strade minori attorno alla frazione con l'istituzione di numerosi sensi unici non ha risolto, ma anzi per certi versi aumentato il problema della sicurezza stradale.

Meno code, ma più rischi

Con l'istituzione dei sensi unici l'intenzione era quella di togliere il pericolo rappresentato dall'incrocio tra due mezzi che, soprattutto in alcuni punti, fra cui in particolare i ponticelli sui numerosi canali, tutti con una sezione stradale insufficiente per consentire un passaggio in contemporanea in sicurezza. Lo scopo, in apparenza, sembrava essere stato raggiunto, visto che sono diminuite le code. Ma l'assenza quasi totale di presidi da parte di agenti della polizia locale ha di fatto trasformato il transito nelle stradine attorno a Baganzola in una sorta di Far West della viabilità, con i sensi unici violati da numerosi mezzi, soprattutto nel rientro dalla città verso Baganzola. Senza contare che, mentre i Tir vengono fortunatamente tutti instradati sull'Asolana, sono ancora molti i furgoni che, nonostante le ridotte dimensioni delle carreggiate e le limitazioni al transito, si avventurano anche su strada Maretto e sulle vie limitrofe.

I mancati controlli

Per i residenti di Baganzola i problemi principali che si prospettano sino al sospirato ripristino del transito sulla provinciale numero 9 sono due. «Il primo è che c'è troppa differenza di chilometraggio fra il percorso ideato per viaggiare da Baganzola verso la città e quello del ritorno, molto più lungo e tortuoso, oltretutto su strade costeggiate da canali che, se dovesse arrivare la nebbia, renderebbero il transito molto pericoloso. Questo fa sì che molti veicoli non rispettino il senso unico e percorrano soprattutto via Vallazza in direzione della frazione, risparmiandosi così qualche chilometro». Il secondo problema nasce dalla carenza di controlli: «Per attuare in modo corretto una rivoluzione viabilistica come quella messa in atto dal Comune - spiegano i residenti - occorreva un continuo e costante presidio di tutti i punti critici da parte di agenti della polizia locale, almeno durante le ore diurne o in quelle di maggior traffico. Invece, a parte qualche sporadica presenza, i divieti sono stati posizionati e letteralmente abbandonati al proprio destino. Se aggiungiamo che la segnaletica è in qualche punto confusa, ecco che il rischio che prima o poi ci sia qualche incidente è forte».

Le richieste

Da qui le richieste al Comune: «I punti più critici della viabilità secondaria devono essere stabilmente presidiati dai vigili. E poi andrebbe rivisto il percorso di ritorno verso la frazione della città, perché si snoda su strade inadatte ad ospitare un traffico comunque importante, perché l'alternativa dell'Asolana comporta un aumento della percorrenza di molti chilometri fra andata e ritorno».

Gian Luca Zurlini