Caronna la «guerriera» premiata da Mattarella

Si chiama «Medaglia di Rappresentanza» ed è il riconoscimento che il presidente della Repubblica può attribuire a iniziative ritenute di particolare interesse culturale, scientifico, artistico, sportivo o sociale.

E il capo dello Stato, Sergio Mattarella, ha voluto assegnarla al convegno «Un ponte tra università e mondo del lavoro per l’inclusione e la vita indipendente», organizzato dal Cnudd (Conferenza nazionale universitaria dei delegati all’inclusione degli studenti con disabilità e disturbi specifici dell’apprendimento).

Ai lavori hanno partecipato, tra gli altri, la presidente della Conferenza, Marisa Pavone, la ministra dell’Università e ricerca scientifica, Maria Cristina Messa, e la ministra alla Disabilità, Erika Stefani.

Con loro, da Parma, la professoressa Emilia Wanda Caronna, da oltre vent’anni nel Cnudd, come delegata del rettore del nostro Ateneo agli studenti con disabilità e disturbi specifici dell’apprendimento. In cifre: un esercito di 979 studenti, solo a Parma e solo nell’ultimo anno accademico, da seguire e mettere nelle migliori condizioni, per un percorso di studi senza barriere.

L’intervento della professoressa Caronna («metterci la faccia sempre… anche fin troppo») ha puntato forte sui temi dell’integrazione «e non dell’inclusione, che è una parola che non mi piace, perché chiude, mentre l’integrazione mescola - osserva la docente -. Ho sviscerato alcune parole, come approccio, laurea, lavoro, paradosso, ambiguità, nella chiave della diversità, concludendo con un’analisi della legge 68 del 1999 sul collocamento mirato delle persone con disabilità: una legge superata, da cambiare e che prevede numerose scappatoie per aziende ed enti che non vogliono fare assunzioni, nonostante l’obbligo».

Caronna, che si definisce «normaloide» («perché la normalità è la mediocrità - dice - e io mi sono battuta una vita intera per non stare nella mediocrità, nel bene e nel male»), ha poi spiegato: «Io vado contro un mondo ingiusto, in direzione contraria e testarda. Io sono una donna dell’Istituzione. E per questo, la medaglia del presidente della Repubblica è un riconoscimento che dà enorme soddisfazione a me e a tutti noi delegati universitari italiani all’integrazione degli studenti».

