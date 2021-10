Contributi a chi va al lavoro in bici: boom di iscritti

Sono già una quarantina i fidentini che si sono iscritti al progetto «Bike to work» e che hanno scelto di lasciare a casa l’auto per andare al lavoro in bicicletta.

La comunità dei fidentini che hanno entusiasticamente aderito all’iniziativa, presentata nei giorni di San Donnino, si sta allargando di giorno in giorno. Sì, perché «Bike to work» promuove infatti l’uso della bicicletta nei percorsi casa-lavoro assegnando un incentivo che verrà erogato sotto forma di contributo economico o buoni spesa da utilizzare nei supermercati dello sponsor Coop Alleanza 3.0.

«In via sperimentale – ha spiegato l’assessore all’Ambiente Franco Amigoni - abbiamo optato per un contributo di 20 centesimi al chilometro, per un massimo di 50 euro al mese. Per poter partecipare basta essere residenti o domiciliati a Fidenza e percorrere almeno un chilometro al giorno per andare al lavoro. Conclusa questa prima fase, al 31 dicembre, per il 2022 contiamo di andare a pieno regime con un progetto che riteniamo possa essere uno stimolo utile a lasciare nel garage la propria auto e riappropriarsi del piacere di muoversi con un ritmo diverso, senza danneggiare l’ambiente».

Le modalità di adesione al progetto sono improntate alla massima semplicità: fino al prossimo 15 novembre basta andare sul sito istituzionale del Comune di Fidenza, all’indirizzo https://www.comune.fidenza.pr.it/bike-to-work-fidenza/, scaricare il facsimile di domanda e inviarla compilata all’indirizzo ambienteverde@comune.fidenza.pr.it.

Per la rendicontazione dei percorsi effettuati basterà scaricare sul proprio smartphone un’App dedicata che, tramite collegamento Gps, possa registrare in modo chiaro e preciso il percorso effettuato per gli spostamenti casa-lavoro e inviare ogni domenica sul canale Telegram dedicato la documentazione attestante gli spostamenti effettuati. «Con questa iniziativa – ha aggiunto il sindaco Andrea Massari - Fidenza si pone, insieme a Carpi in provincia di Modena, all’avanguardia in Emilia Romagna per questo genere di progettualità che rappresenta un modo nuovo ed efficace per avvicinare la gente ad uno stile di vita più salutare da una parte e meno impattante sull’ambiente dall’altra. In questo senso l’incentivo economico non è nulla più che uno spunto giocoso attraverso il quale premiare chi ha deciso di mettersi in gioco modificando le proprie abitudini a vantaggio di tutti noi».

r.c.