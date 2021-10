Copertura del Ghiara: lavori in dirittura d'arrivo

In dirittura d’arrivo i lavori di realizzazione della nuova copertura sul torrente Ghiara in viale Berenini, nel tratto compreso tra vicolo Rossetti e via IV Novembre. E subito dopo verranno sistemati alcuni tratti di via Milano, via Unità e altre strade limitrofe del quartiere intorno alla copertura.

Volge quindi al termine un lavoro durato molto mesi per la complessità dell’intervento che ha visto «togliere» la vecchia parte di copertura: successivamente sono stati consolidati i muri e le pareti laterali al torrente, collocate nuove travi, la soletta di cemento e rifatta anche la pavimentazione della strada.

Una prima fase dei lavori ha visto il completamento della copertura nel tratto tra via Rossetti e via IV Novembre, la seconda fase la sostituzione della copertura sull’incrocio di via IV Novembre. Il costo dei lavori è di circa 750 mila euro, di cui 664 mila euro di finanziamento regionale. Negli anni scorsi l’amministrazione comunale aveva presentato il progetto di messa in sicurezza del tratto attraverso il Piano nazionale contro il dissesto idrogeologico mentre il resto dell’importo è a carico del Comune.

Una volta terminati i lavori verrà rivista anche la viabilità per ridare un assetto definitivo alla viabilità in quella zona e riaprire al doppio senso di circolazione viale Berenini sud, eliminando l’obbligatorietà di passare in via Magnaghi e viale Romagnosi. Con questa seconda tranche di interventi si completata la sistemazione della copertura sul Ghiara in via Berenini, dopo che il primo tratto era stato rifatto nel 2015 a seguito di un cedimento. La copertura del Ghiara in viale Berenini nel tratto da via Unità fino all’incrocio con vicolo Rossetti era stata costruita negli anni ‘60 del secolo scorso, quello da quest’incrocio fino alla confluenza con il torrente Citronia risaliva invece agli anni ‘30.

A.S.