Green pass, tutte le regole ignorate: il kebab resta chiuso per cinque giorni

Traversetolo Due titolari di esercizi pubblici sanzionati perché risultati non in possesso del Green pass e per un locale è stata disposta la chiusura per cinque giorni.

Giovedì sera a Traversetolo i carabinieri della stazione locale assieme ai Nas di Parma sono stati impegnati in una serie di controlli nei pubblici esercizi ed esercizi commerciali per accertare il corretto rispetto delle norme anti-Covid e in particolare che clienti e personale fossero correttamente in possesso della carta verde obbligatoria sui luoghi di lavoro.

Nel corso delle verifiche effettuate, il titolare di un kebab che si trova in una delle piazze centrali del paese è stato sanzionato perché sprovvisto del Green pass. Ma non solo. Alla sanzione elevata dai carabinieri si è aggiunta anche la chiusura del locale, perché oltre a non avere il certificato previsto dal Decreto Legge 127/2021, i carabinieri hanno accertato come all’ingresso del locale non fossero presenti i necessari cartelli e i materiali informativi rivolti ai clienti sull’obbligo del Green pass e le regole da seguire.

Per questo i militari, che nel corso della serata hanno anche segnalato quattro giovani per ubriachezza, hanno sanzionato il titolare con un’ammenda di 400 euro e hanno inoltre applicato la sanzione accessoria della chiusura del pubblico esercizio di cinque giorni, come previsto dalla normativa. Sempre a Traversetolo, ad un altro titolare è stata contestata la sanzione di 400 euro in violazione della normativa vigente: anche in questo caso infatti il titolare del locale non era in possesso della certificazione obbligatoria.

Maria Chiara Pezzani