Prime dosi, raggiunta quota 85%

Poco più di duemila. Sono queste le dosi che ancora mancano all'appello per raggiungere, nelle prime somministrazioni, la soglia target dell'85%. Se si contano i non residenti il dato sarebbe già stato superato, come confermato pochi giorni fa anche dal presidente della regione Stefano Bonaccini, ma restando nel perimetro dei residenti vaccinabili in provincia di Parma al momento la quota è ferma all'84,5%. Le ultime settimane hanno visto però un importante balzo in avanti grazie all'effetto Green pass.

Nel mese di ottobre sono state esattamente 10.486 le prime dosi somministrate. Un dato positivo ma, al di là del numero in sé, si tratta spesso di prime inoculazioni in quella fasce di età che avevano rallentato nelle settimane precedenti. Nei trentenni ad esempio il balzo in avanti è stato di ben cinque punti percentuali rispetto ai 2,4 della media provinciale complessiva. Stessa situazione, anche se con un incremento di solo quattro punti percentuali, fra i ventenni. Fanalino di coda, con il dato più basso, la fascia dei ragazzi dai 12 ai 15 anni ma rispetto ad un mese fa il passo avanti è di ben 4,3 punti percentuali.

«Procede la campagna vaccinale contro il coronavirus delle due aziende sanitarie in collaborazione con i medici di famiglia - afferma Paolo Cozzolino, direttore del dipartimento Sanità pubblica dell’Azienda Usl di Parma – Come si evince dai dati continuano le somministrazioni di prime dosi: attività questa che auspico proceda ulteriormente, perché è determinante raggiungere la più ampia adesione per la salute di ognuno e dell’intera collettività»

Giuseppe Milano