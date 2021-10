Repetati, il mago delle moto in miniatura

C’è un parmigiano che con le moto radiocomandate ci sa proprio fare. Il suo nome è Michele Repetati e per ben dodici volte si è laureato campione del mondo costruttori, titoli equamente distribuiti nelle tre categorie: Stockbike (senza freno anteriore e con regolatore elettrico uguale per tutti), Superbike e Nitrobike.

Repetati non solo li costruisce, questi affascinanti motomodelli, ma è pure un pilota: in due circostanze - nel 2016 in Germania e nel 2019 in Austria - si è laureato vicecampione del mondo.

«Se indosso i panni del pilota, l’adrenalina è la stessa che si prova quando ci si mette alla guida di una moto reale» confessa Repetati che, con il suo marchio RgEvolution, ha partecipato al primo campionato del mondo di moto radiocomandate nel 2009, vincendo il primo campionato costruttori due anni dopo, in Svizzera.

«Sono un artigiano con la passione per il modellismo» inizia a raccontarsi il campione, che ha aperto una rivendita online di materiale per la produzione di questi gioiellini in scala.

«Per una decina di anni ho gestito la pista di Fontanellato ed è lì che ho cominciato ad entrare sempre più in confidenza con le moto radiocomandate e le corse. Pian piano, mi sono specializzato nella costruzione dei prototipi». Un lavoro che richiede applicazione e cura di ogni minimo dettaglio.

«Le moto le costruisco da cima a fondo – spiega Repetati -: ordino le lastre di carbonio, ricavando da quelle i telai ed i pezzi che mi servono, per poi lavorarli con il tornio e la fresa. Per alcune componenti si utilizza anche una lega di alluminio leggera assai resistente, l’ergal. Nei comandi a distanza c’è tutto: acceleratore, freno, un servocomando per lo sterzo. La prima bozza del disegno la realizzo sempre a mano, mentre un mio amico ingegnere si occupa di tutti i calcoli strutturali del modello, con un apposito programma in 3D. Poi, naturalmente, c’è la parte dei test: quasi tutti i weekend li trascorro in pista insieme agli altri amici e piloti del team. Tra loro Marco Giovannini e Fabio Tosti, che vantano diversi titoli mondiali, e Andrea Baroni».

Il palmares di Repetati è invidiabile. Anche a livello italiano ha fatto incetta di titoli, gli ultimi da costruttore nel 2019 a Riccione nelle categorie Stockbike e Superbike.

In Superbike, al Mondiale, la RgEvolution è imbattuta addirittura dal 2016. Dopo lo stop dovuto alla pandemia, «l’obiettivo è ora ripristinare il campionato del mondo nel 2022» rivela. «Non siamo gestiti da alcuna federazione: sono i team manager dei diversi Paesi (Repetati rappresenta l’Italia, ndr) a curare tutta l’organizzazione. Queste gare si svolgono nel periodo estivo, per consentire la più ampia partecipazione. Nelle tre categorie competono un centinaio di piloti, in prevalenza europei ma qualcuno arriva anche dall’Australia e dalla Nuova Zelanda. Quelle all’estero – racconta – sono le trasferte più belle. Ne ricordo una in Svezia: eravamo in cinque su un camper ed abbiamo fatto andata e ritorno per due volte, una per il warm-up, l’altra per la gara vera e propria».

Chissà, magari più avanti si potrà portare la competizione iridata a Fontanellato. «Sarebbe un sogno» ammette. «Ma dal punto di vista logistico, non è semplice: servirebbe predisporre un’area che accolga piloti ed accompagnatori. Per adesso, a Fontanellato, ci accontentiamo di organizzare un Meeting». E infatti, oggi e domani sarà in pista, nell’impianto di via Aimi, insieme a colleghi francesi e tedeschi. «Per chi non avesse mai visto sfrecciare dal vivo le moto radiocomandate - sottolinea Repetati - è una buona occasione».

Vittorio Rotolo