Aumentano gli stipendi dei sindaci. Cosa cambia in provincia di Parma

Nonostante il netto calo di affluenza nell'ultimo tornata amministrativa di pochi giorni fa, la figura del sindaco resta quella più vicina e amata dalla cittadinanza. Eppure questo ruolo, dal punto di vista economico, è il meno riconosciuto dallo Stato. Stipendi per gran parte bassi, anzi bassissimi, e incomparabili, anche per le grandi città, con quelli dei presidenti di regione, dei consiglieri regionali o dei parlamentari. Per i primi cittadini però stesse responsabilità, penali comprese, anzi talvolta più grandi.

L'articolo 146 in manovra

In loro parziale aiuto è arrivato ora il Governo che nella manovra economica appena varata ha inserito l'articolo 146 dal titolo «Disposizioni in materia di indennità dei sindaci metropolitani, dei sindaci e degli amministratori locali».

Con un investimento di 470 milioni di euro nel triennio 2022-2024, Mario Draghi ha deciso di aumentare gli stipendi di tutti i primi cittadini d'Italia. La formula prevede di parametrare gli incrementi al numero di abitanti e all'importanza del municipio, ovvero se è capoluogo di regione o provincia. In altre parole lo scatto in avanti sarà pieno (aumento del 100%) per i sindaci delle città metropolitane e a scalare nei restanti comuni sino al 16% di incremento, l'aliquota più bassa, per i comuni con meno di 3.000 abitanti.

In provincia il vero salto in avanti sarà per la verità solo per il comune di Parma. Federico Pizzarotti ed il suo successore passeranno dai 5.010 euro lordi attuali a oltre 9.000, sempre lordi, nel 2024. L'incremento, progressivo nell'arco del prossimo triennio, porterà alla fine in busta paga un 80% in più.

Aumenti a scalare

Nelle altre 43 municipalità parmensi gli aumenti più alti saranno del 30% per Fidenza, Salsomaggiore, Collecchio, Noceto, Sorbolo Mezzani, Montechiarugolo, Medesano e Langhirano, per i restanti comuni variazioni del 29% per altri tredici centri, del 22% per quattro e del 16% per i diciotto centri con meno di 3.000 abitanti.

L'incremento medio, compresa Parma, sarà alla fine del triennio di circa il 24%, nel 2022 invece si fermaerà all'8,8% visto che la manovra del Governo prevede, per il prossimo anno, un aumento delle buste paga degli amministratori pari al 40% finale.

Non solo i sindaci

A gioire degli aumenti non saranno solo i primi cittadini. L'articolo 146 stabilisce infatti che «le indennità di funzione da corrispondere ai vicesindaci, agli assessori ai a presidenti di consiglio comunale siano adeguate alle indennità di funzione dei corrispondenti sindaci». A Parma il vicesindaco potrà così arrivare a percepire, sempre nel 2024, 6,723 euro lordi al mese mentre nel 2022 si fermerà a 4.959 euro lordi. Gli assessori e il presidente del consiglio comunale invece percepiranno il prossimo anno 3.967 euro lordi al mese, mentre nel 2024 saliranno a quota 5.140 euro lordi.

Numeri decisamente più bassi per le altre realtà amministrative della provincia di Parma dove fare l'assessore permetterà di portare a casa, ogni mese, un massimo di 2.410 euro nel 2024 nei comuni con più di diecimila abitanti sino a poco meno di 900 euro nei centri con meno di mille residenti.

Le altre voci in busta paga

Ad incidere sullo stipendio dei sindaci, oltre ai rimborsi, ci sono anche dei premi produttività legati al bilancio comunale dell'ordine massimo di un +3%. Un piccolo premio del %5 è riconosciuto anche alle località turistiche.

Ma alla fine per gran parte dei primi cittadini fare il sindaco, visto gli emolumenti medi e i rischi, resta comunque una questione di fede più che di portafoglio. E pochi alla fine, fra tagli volontari e lavori esterni, otterranno il 100% dell'aumento.

Giuseppe Milano