Busseto piange Paolo Mezzadri, «un grande medico e un grande amico»

Busseto Una vita spesa all'insegna della disponibilità verso gli altri; una missione, da medico, che lo ha visto sempre mettere la persona al centro del suo agire quotidiano, con una straordinaria capacità di ascolto e una sensibilità silenziosa, ma fattiva, tipica dei grandi.

Si è spento ieri, all'età di 68 anni, dopo aver combattuto con discrezione e tenacia contro una grave malattia, il dottor Paolo Mezzadri, da una vita medico di famiglia a Busseto e dintorni. Era una delle «colonne», oltre che dei fondatori, della Casa della salute di Busseto e Polesine Zibello, dedicata alla memoria del dottor Claudio Carosino (col quale, per altro, ha condiviso anni di professione e di profonda amicizia); aveva inoltre contribuito, oltre un decennio fa, alla nascita dell'Anpi locale. «Con grande dolore – ha commentato il sindaco Stefano Nevicati insieme a tutta l'amministrazione comunale – ho appreso la notizia della scomparsa del dottor Mezzadri, che prima ancora di essere un eccellente professionista era una persona che aveva scelto di dedicare con passione e determinazione la sua vita agli altri, una figura di riferimento per la comunità. Era il mio medico di fiducia, il medico che ho sempre sentito presente per me e per la mia famiglia, che a volte mi salutava dandomi del lei, poi mi parlava in dialetto dandomi del tu, com'era giusto che fosse avendomi come paziente da quando ero ragazzino. C'era sempre e c'è sempre stato per i pazienti senza orari o festività, con competenza, professionalità e umanità. Gli sarò sempre grato. Una grande perdita per tutta la comunità che doverosamente ora si stringe con un abbraccio al dolore della sua famiglia». In lacrime lo ha ricordato anche l'ex sindaco Maria Giovanna Gambazza: «È stato il mio medico per quarant'anni una persona eccezionale e disponibilissima. Abbiamo lavorato tanti anni insieme; credeva fortemente nell'integrazione tra i servizi sociali e quelli sanitari. Insieme al dottor Carosino è stato tra i precursori di quel grande lavoro comune che ha portato alla nascita del polo sanitario, divenuto poi Casa della salute, che ha rappresentato un modello di sanità innovativa a livello regionale. Ne ricordo la grande dedizione verso tutti i pazienti, la disponibilità totale e la particolare attenzione verso le persone bisognose e fragili. Si sapeva immedesimare nei problemi delle persone, comprendendone le ansie, rasserenandone gli animi nei momenti difficili. Mi auguro che possano sorgere iniziative volte a ricordarlo».

In passato direttore sanitario anche della locale Pubblica assistenza, attivo in ambito sportivo, era anche tra i fondatori dell'Anpi di Busseto, Nel ricordarlo, il presidente Adriano Concari ha detto: «Ho perso l'amico, che in questi anni mi ha onorato della sua frequentazione discreta e profonda; ho perso l'operatore sanitario, che per molti decenni è stato il medico non solo dei corpi, ma anche delle anime di moltissimi pazienti bussetani; ho perso l'iscritto all'Anpi, presente fin dalla rinascita più di 10 anni fa dell'Associazione, di cui condivideva convintamente e fattivamente gli ideali di libertà, di democrazia, di giustizia sociale. Appartenente a una famiglia storica, saldamente radicata nel nostro territorio, ha contribuito enormemente a dotare la nostra città di una struttura fondamentale quale la Medicina di gruppo, sempre disponibile a portare soccorso a chi ne aveva bisogno, senza limiti di tempo e di mezzi. Piango la scomparsa di Paolo insieme alla sua famiglia, alla quale era attaccatissimo, le care Maria Antonietta e Alice, la sorella Adriana e tutti i famigliari. A loro le mie più sentite condoglianze, quelle della mia famiglia, di tutti quanti gli iscritti della sezione comunale dell'Anpi di Busseto».

Paolo Panni