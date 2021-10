Esce «Parmigianità» il volume-tributo sulle tradizioni

Riscoprire le nostre tradizioni non stanca mai. Per capirlo basta leggere «Parmigianità. I nòstor sit, la nòstra génta», l'ultima fatica letteraria del giornalista ed etnografo Lorenzo Sartorio, in edicola con la «Gazzetta» a 12 euro più il prezzo del quotidiano a partire da sabato 6 novembre.

256 pagine ricche di foto

Il volume – edito da Graphital – è composto da 256 pagine e non si limita a raccontare la Parma che fu, ma rende un commovente omaggio ai tanti «patriarchi depositari della nostra memoria», così li definisce l'autore, falcidiati dal Covid.

Non mancano inoltre le testimonianze di chi, ancora oggi, continua a rappresentare un punto di riferimento per il mondo delle tradizioni e del dialetto parmigiano. Immancabili le foto d'epoca, in parte inedite, che impreziosiscono il libro e rendono ancora più piacevole la lettura. Un'altra «chicca» è l'elegante segnalibro in omaggio, dove sono elencati i nomi delle strade di oggi e come si chiamavano una volta, mentre dall'altro lato è riportata una breve storia dei ponti di Parma. Il volume – pensato per essere anche un'idea regalo per il prossimo Natale - strizza l'occhio a tutti i parmigiani che desidera riscoprire le nostre tradizioni, nella consapevolezza che «gli amarcord sono la coperta che riscalda i cuori».

Tre i capitoli in cui è diviso il libro, con la supervisione della parte dialettale curata da Enrico Maletti.

«I nóstor sit»

Il primo s'intitola «I nóstor sit» e racconta gli spazi simbolo della città di una volta, una Parma molto più piccola, a misura d'uomo, in cui l'ombelico del mondo era piazza Garibaldi. Ci si ritrovava da «Pepèn» per la «carciofa», da «Andrea» per il panino con la porchetta, da «Otello» o alla «Centrale del Latte» per il gelato. Alla domenica non si poteva andare a casa senza prima avere acquistato le paste di Bizzi, Cocconi, Pagani, Provinciali o Freschi.

«La nóstra génta»

Il secondo capitolo, «La nóstra génta» rappresenta il cuore del libro. «Compaiono in questo album della memoria – scrive Sartorio -numerosi parmigiani atipici, veri e propri personaggi, alcuni scomparsi da anni, altri ancora presenti in quel bosco, chiamato parmigianità, che ogni anno sta diventando sempre più rado. Sono tutte figure straordinarie per alcune delle quali serbiamo ancora un affettuoso ricordo. Mentre invece le altre possiamo incontrarle sovente nei borghi cittadini con tutta quella carica di parmigianità che sono in grado di trasmette in un mondo che, grazie alle loro battute ed alla loro simpatia, risulta ancora amabile, umano ed un po' più vicino alle nostre tradizioni popolari».

«Al Covid in pramzan»,

Il terzo capitolo, intitolato «Pärma cité e Pärma ariosa», è un tributo alle tradizioni e alla civiltà contadina. Imperdibile, al suo interno, «Al Covid in pramzan», che traduce in dialetto alcuni termini diventati ormai ricorrenti. Tra questi «Lockdown, ossia sarär zò tutt», «Smart Working, lavorär da ca'», «Distanziamento sociale, stam su da ‘dòs», «Picco, adésa al taca a zbasäros», «Pre Triage, primma it' guärdon», «Autocertificazione, indó vät?», «Positivo, at' l'é ciapè», «Quarantena, at' gh'é da stär in ca'», «Flash mob, sajètta insimma al pogjól». Chiudono il volume i «Titoli di coda». «Più che un libro, questo, desidera essere un filmato, un po' a colori ma anche in bianco e nero – scrive l'autore - che offra sequenze di vita parmigiana». «Desidero dare un commiato ai lettori con i simboli della nostra imprenditoria – conclude Sartorio - . Simboli antichi, gloriosi, oserei dire sacri per tutti noi poiché, oltre aver contribuito alla notorietà della nostra città in tutto il mondo, hanno consentito a migliaia di famiglie di vivere dignitosamente. E, questo, oltre ai tesori artistici e monumentali che custodisce la nostra città, penso che sia un tesoro inestimabile di cui tutti noi parmigiani dobbiamo andarne fieri».

Luca Molinari