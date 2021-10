Foglie cadute, allarme per la mancata pulitura della strade

Foglie in quantità presenti su tutte le piste ciclabile e in molte delle strade della città che sono fiancheggiate da piante, in particolare i tigli, che proprio in questo periodo le perdono in modo copioso.

E' lo spettacolo che si presenta in questi ultimi giorni a causa soprattutto di una raccolta foglie che in questo 2021 non sta funzionando decisamente al meglio.

Servizio ridotto?

Le segnalazioni che arrivano da molti lettori riguardano in particolare la cadenza del servizio di spazzamento e raccolta delle foglie. «Abito nella zona di viale dei Mille - dice un cittadino - e negli anni scorsi lo spazzamento delle foglie, in questo periodo dell'anno, veniva fatto tutte le settimane. Da inizio ottobre, invece, c'è stato un solo passaggio e il risultato è che carreggiate e marciapiedi sono totalmente ricoperti da foglie, tranne nei punti in cui a spazzarle sono alcuni frontisti volenterosi. Sarebbe il caso che si tornasse a effettuare il servizio con regolarità, visto che è importante anche per la sicurezza stradale».

Pericolo pioggia in arrivo

L'eccezionale siccità del mese di ottobre, con l'ultima pioggia caduta il giorno 6, ha in realtà parte alleviato questo problema, in quanto il fogliame è completamente secco e quindi non scivoloso fino ad ora. Ma da oggi, e per tutta la prossima settimana, la pioggia tornerà a farsi vedere. E con la pioggia il fondo stradale, se ricoperto da uno strato di foglie, diventa scivoloso, creando potenziali pericoli, in particolare per i cosiddetti "utenti deboli" della strada, vale a dire pedoni e ciclisti, visto che su marciapiedi e piste ciclabili le foglie non vengono spostate dal passaggio delle auto nelle strade più frequentate.

Servizio da incrementare

Visto che le foto in pagina documentano in modo eloquente la situazione presente in vari punti della città, sarebbe opportuno a questo punto che, almeno per le prossime settimane, venisse incrementato il servizio di spazzamento per evitare che sia per la segnaletica orizzontale coperta che per la scivolosità dell'asfalto, si creino situazioni di pericolo sicuramente evitabili.

Gian Luca Zurlini