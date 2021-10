Il Centro studi Monte Sporno: «Distruggere i sentieri è un dannoambientale e sociale irreparabile»

Langhirano A una settimana di distanza, la gara di moto enduro che si è svolta sulle colline langhiranesi continua a far discutere. Venerdì le parole del presidente per l'Emilia Romagna della Federazione Motociclistica Italiana Luigi Battoglia, che aveva etichettato come «presuntuoso e snob» l'approccio delle associazioni ambientaliste che avevano sollevato interrogativi sull'opportunità di svolgere una simile manifestazione in una zona di interesse naturalistico e accusate quindi di «cercare di escludere dalla fruizione del territorio chiunque non vada a piedi».

Ora a replicare è l'associazione culturale Centro Studi Monte Sporno, iscritta alla Rete dei Centri Studi dell'Appennino della Fondazione Andrea Borri. «L'area tutelata dei monti Bosso e Sporno è inserita come tutto il comune di Langhirano nell'Area Mab Unesco ed è a tutti gli effetti un bene culturale del nostro paese, proposto a Parco fin dal 1972», spiegano.

«È interamente attraversata dalla Via Longobarda, appena inaugurata con soldi pubblici europei per favorire lo sviluppo sostenibile del territorio attraverso il turismo lento a piedi, in bicicletta e ebike. Il “MonteSpornoFest”, inaugurato quest'anno dopo anni dedicati allo studio dell'area tutelata, ha riunito più di 20 guide escursionistiche del posto che hanno ideato questa iniziativa (con un calendario di eventi che ha coperto tutti i fine settimana da giugno a ottobre con oltre 330 partecipazioni di cui molti bambini) per la creazione di una rete in cui paesaggio e beni culturali facciano da collante ad un insieme di attività economiche del posto che traggano il proprio beneficio dal loro rispetto. La disciplina dei beni culturali è interamente impostata sul concetto di fruizione, senza il quale il bene cessa di svolgere la sua funzione collettiva, partecipativa e didattica».

La conclusione: «Impedire, tramite la distruzione della rete sentieristica, la fruizione di un bene culturale, non è solo un danno ambientale irreparabile, all'economia di un luogo e alle proprietà private, (che pare siano state invase senza neanche richiedere il permesso) oltre che uno spreco di denaro pubblico, ma un danno alla collettività e al suo senso di appartenenza. Il resto è il nulla».

m.c.p.