Il sindaco dimissionario: «La mia colpa? Mi sono rifiutato di far potare una pianta che non doveva essere potata»

Bardi Inaspettatamente, sono arrivate, nel corso del consiglio comunale di ieri, le dimissioni dell'ormai ex sindaco di Bardi, Giancarlo Mandelli, in carica dal maggio 2019.

Sarà, dunque, un commissario prefettizio a portare avanti, per i prossimi 6 mesi circa, l'attività amministrativa dopo un mandato che, in paese, viene giudicato tra le più tormentati di sempre in questo comune.

Nella primavera del 2022, Bardi tornerà, quindi, con tutta probabilità, alle urne per eleggere il nuovo sindaco. Mandelli ha lasciato così, di punto in bianco, proprio durante l'ultimo civico consesso, in cui ha appreso di non avere più i numeri per portare avanti la propria amministrazione.

Un'amministrazione, va sottolineato, che da tempo mostrava diverse falle, risultando poco coesa e dilaniata da forti attriti interni. Proprio queste divisioni, in alcuni casi irreparabili, avevano portato, in breve tempo, alla perdita da parte dell'amministrazione di due componenti, tra cui il consigliere Chiara Brizzolara, dimessosi per motivi personali, e l'assessore Carlo Miliciani, a cui proprio Mandelli aveva deciso di revocare la nomina di assessore del settore tecnico.

A rappresentare la maggioranza nella sala consiliare vi erano, ieri, solo il primo cittadino e il suo capogruppo di maggioranza, Vincenzo Calautti; assenti gli altri due membri della Giunta, ovvero il vicesindaco Luigi Boccaci e l'assessore Agostino Gandolfini, oltre agli ultimi consiglieri «superstiti», Marco Gallosi e Gabriele Zeraschi.

Al contrario, si presentavano numericamente raddoppiate, rispetto alla maggioranza, le minoranze, con i seguenti tre gruppi: Valentina Pontremoli con Ilario Tambini, e Giuseppe Conti con Carlo Miliciani, che, ricordiamo, dopo essere stato destituito dal suo incarico nel maggio scorso, aveva costituito un gruppo autonomo proprio in minoranza.

«Durante il secondo punto, tradizionalmente dedicato alle comunicazioni - hanno affermato le tre minoranze-, abbiamo fin da subito rimarcato le fondamentali assenze relative alla maggioranza, sostenendo che non fosse possibile proseguire con questi numeri. Mandelli ci ha chiesto di trattare le importanti delibere all'ordine del giorno, promettendoci che, dopo l'ultimo punto, si sarebbe dimesso. E così ha fatto. Noi, di contro, proprio a seguito di questo preventivo accordo tra i capigruppo ed il sindaco, ci siamo in qualche caso astenuti ed in altri abbiamo approvato i punti, con lo scopo di tenere fede a questo patto “istituzionale”».

«Non siamo certo contenti per la crisi amministrativa bardigiana - hanno spiegato -, proviamo una grande amarezza per come sono andate le cose, ma le colpe ricadono sugli scontri interni della maggioranza e sulla loro incapacità di gestire la macchina amministrativa comunale». Dopo l'approvazione delle numerose delibere, Mandelli ha mantenuto la promessa, ufficializzando le proprie dimissioni.

Erika Martorana