La farmacia della «discordia»: licenza vendutaper 600mila euro

Fontevivo La cifra è di 597.777 euro, ovvero oltre 107mila euro rispetto alla base d'asta: è quanto il Comune di Fontevivo incasserà per la licenza della farmacia comunale del capoluogo.

A rispondere entro il termine dell'11 ottobre al bando emesso dalla Provincia di Parma, sono state quattro farmacie ma, una volta aperte le tre buste ammesse alla gara, la Farmacia Schiavo Pesce srl di Battipaglia, in provincia di Salerno, ha «sbaragliato» la concorrenza.

Compiuti tutti gli accertamenti previsti, la firma del contratto di vendita è quindi ora prevista per la metà del mese di novembre.

E nel frattempo arriverà a scadenza anche il contratto di concessione stipulato 15 anni fa con l'attuale gestore, protagonista nei mesi scorsi di una dura disputa mediatica con l'amministrazione che ha ruotato anche attorno al tema del rinnovo della convenzione.

Uno «strappo» nei rapporti - sfociato in cause legali, in dibattiti in consiglio comunale e in una intensa raccolta firme per sollecitare il Comune a mantenere lo staff attuale e non vendere la licenza - che, con l'avvio del nuovo corso, potrebbe tornare a tenere banco in paese.

C.D.C.