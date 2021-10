Quelle first lady attovagliate

Sembrava fossimo sull'orlo del collasso economico (e chissà se l'abbiamo solo sfiorato o cosa…) fatto sta che una foltissima truppa di gitanti stimata in oltre 10 milioni, si sta muovendo nello stivale, complice un ponte con dentro Tutti i Santi, defunti da onorare e un 4 novembre che ha saltellato tra festa Nazionale e giorno qualunque. Infiliamoci anche l'arrivo dei Capi di Stato per il G20 a Roma, da Biden a Macron, ma Putin con lo Sputnik che scarseggia e Xi Jinping con la Cina che ha chiuso in lockdown l'intera città di Lanzhou saranno solo collegati, e lo scenario di una fine di settimana molto movimentato ci appare davanti agli occhi come assai probabile. Passi che, nelle ore scorse, ci siamo dilettati con “spettegolamenti” vari sulle First Lady (la sig. Biden, ci scusino gli United States of America, ma la compagna di Alberto Fernandez, Presidente dell'Argentina, la "Primera Dama" Fabiola Yanez, sta una spanna sopra tutte), ok, abbiamo visto per la prima volta (almeno per me tale è stata) la Sig.ra Draghi, Serena Cappello, chic ma Tres chic che la Macron se la sogna tanta raffinatezza, mentre, più realiste del Re, le due super ossigenate, “l'Americana & la Francese”, si sono attovagliate, nel venerdì di magro, ai tavoli del “Matriciano” con un beneaugurante drink “de li Castelli”. Confesso la mia ignoranza relativa al perché i Capi di Stato, Primi Ministri o altolocati in genere, partecipino ai convegni con coniuge al seguito: la sparo lì, banalmente, “ti tengo sottocchio così non sfarfalli intorno a stagiste/i , hostess o steward” o servono come “decori” per le foto rituali? Non fosse altro che, se dimezzi tutta ‘sta carovana , dai anche un bell'esempio sul fronte del risparmio, che non son mica tempi in cui si scialacqua, poi va bene tutto che la sicurezza è comunque prioritaria, ma, tra scorta davanti e dietro con un mezzo esercito dotato di auricolari e “men in black” che nemmeno tanti erano neanche nella prima stagione di “Criminal minds”, si ha l'impressione che più di incontro decisivo per le sorti di tutto il creato, si stia assistendo al “più grande spettacolo dopo il Bing bang”, direbbe Jovanotti. Le tre P: “people, Planet, prosperity” che tradotto sta “ come far si che la gente viva in prosperità abitando questo mondo”, temino mica facile da svolgere, ma meglio provarvicisi piuttosto che no, sono il nodo centrale di tutta la faccenda, mettiamoci pure una quarta P per “Pandemia”, che pur piccina che tu sia , si è comunque infilata nel vertice con una giornalista inglese trovata positiva al test per il Covid. E intanto , fuori dalla zona super sorvegliata (metti che la Merkel, alla sua ultima apparizione prima dell'uscita di scena sia tentata di farsi un “maritozzo” o un “supplì” che dopo deve correre a Ischia, ma tanto, donna incredibile per tenacia e durata, è già passata alla storia, come la Thatcher, o Indira Gandhi) ci sono i mani-festanti, quelli che si mettono di traverso sull'asfalto e si fan portare via, la chiamano “resistenza passiva”, vai a sapere, mentre, all'orizzonte, questione di poche ore, si preparano i falò per “la notte delle streghe”: se mi si para davanti anche solo una creaturella che, sorriso da zucca vuota, mi propone “ dolcetto o scherzetto ?”, è la volta buona o meno non so che smetto di essere accomodante….e…

Buona Domenica

Mauro Coruzzi