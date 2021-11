«La nostra cintura di sicurezza si chiama vaccino»

Sarà il primo, prestigioso appuntamento della quinta edizione di «Letture magistrali - Bioetica/Scenari».

La serie di incontri programmati per l'anno accademico in corso si aprirà mercoledì con una riflessione sull'emergenza sanitaria ancora in corso e sulle implicazioni scientifiche, sociali e giuridiche dello strumento vaccinale come mezzo di prevenzione e di contrasto della pandemia. Per farlo il professor Antonio D'Aloia, direttore del Centro di Bioetica dell'Università di Parma, ha scelto il professor Alberto Mantovani, direttore scientifico dell'Istituto Clinico Humanitas di Milano e professore emerito della Humanitas University.

Il grande immunologo, milanese di nascita ma la cui famiglia è originaria di Soragna, terrà una lecture sul tema «Covid-19, immunità e vaccini: sfide e domande aperte».

In questa lunga intervista alla «Gazzetta» ha anticipato alcuni dei temi che tratterà nell'incontro al nostro Ateneo.

Professor Mantovani, partiamo proprio dal titolo scelto per l'incontro all'Università di Parma. Quali sono le domande ancora ancora aperte sul fronte della lotta al Covid?

«Sono ancora tante, non c'è dubbio. Ma sulla malattia, non sui vaccini. Non sappiamo, ad esempio, quanto dura la memoria immunologica, quindi non siamo in grado di prevedere quanto durerà l'immunità indotta dalla malattia e dal vaccino.

Dobbiamo quindi accompagnare la campagna di vaccinazione con la ricerca, per capire quale sia la risposta vera e quando è il momento migliore per vaccinare. Non abbiamo poi un correlato di protezione. Mentre per altre malattie infettive abbiamo dei testi immunologici che ci fanno capire se una persona è protetta o meno, tutto questo ora per il Covid non c'è. Ma ci stiamo lavorando.

Insomma le domande sono ancora tante, anche se in un anno e mezzo la ricerca scientifica, e in particolare quella sui vaccini, hanno viaggiato alla velocità della luce».

Parlando dei vaccini lei ama usare la metafora della cintura di sicurezza. Noi italiani spesso siamo restii ad usarla in auto ed invece questa volta sembra proprio sia stato il contrario.

«Io sono fiero del mio paese perché la campagna di vaccinazione è andata e sta andando molto bene e spero continui così. Siamo fra i primi in Europa e al mondo. Questo è molto incoraggiante.

Ma andrei oltre. La vaccinazione, dicevamo, è come la cintura di sicurezza quando si guida, ma ugualmente in auto non si deve passare con il semaforo rosso o viaggiare a 180 all'ora. Tradotto per il Covid 19, usiamo la mascherina dove serve e più in generale atteniamoci alla regole.

Faccio un esempio: se confronto la metropolitana di Milano con quella di Londra vedo che da noi tutti indossano la mascherina, in Inghilterra invece solo una quota minore. Il nostro paese si sta davvero comportando con grande senso di responsabilità».

Pochi giorni fa ha detto di vedere la fine del tunnel. Lo conferma o dovremo vivere a lungo con questa condizione?

«Io non amo fare previsioni a lungo termine, perché abbiamo davanti un bersaglio mobile dal punto di vista immunologico. A breve penso invece che, se continuiamo così con la campagna di vaccinazione e “guidiamo con prudenza”, avremo un bel Natale con i nostri cari. E ricordiamoci che lo scorso anno non è stato così. Non sarà poi una tragedia se dovremo vaccinarci periodicamente, lo facciamo già per altre malattie, e inoltre sono ottimista perché abbiamo imparato a curare meglio i pazienti.

Ci sono all'orizzonte altri progressi, come l'introduzione di nuovi anticorpi monoclonali o nuovi farmaci. Sì, vedo luce in fondo al tunnel».

Parlando dei coronavirus, il Covid è il terzo che colpisce l'uomo ed è stato devastante per la popolazione mondiale. Il futuro ci obbliga a ipotizzare nuove sfide come questa?

«Io sono un immunologo e non un virologo ci tengo a sottolinearlo, ma che fossimo sotto minaccia pandemica lo sapevamo da decine d'anni. Onestamente nessuno si aspettava però questa gravità e nessuno si attendeva un coronavirus. L'indiziato principale doveva essere un virus influenzale aggressivo.

Per quanto riguarda il futuro bisognerà sicuramente essere preparati a possibili nuove pandemie. Ci sono preoccupazioni per un possibile nuovo corona, per una nuova influenza e poi per un virus che si chiama Nipah. Ma mentre ci interessiamo di possibili future infezioni, non dobbiamo dimenticare ciò che è già con noi, ovvero i batteri resistenti agli antibiotici. Questa è una preoccupazione che dobbiamo avere tutti perché costituiscono già adesso una seria minaccia per la salute. Non dobbiamo più farci cogliere impreparati».

Tornando al tema vaccini. Noi festeggiamo per le ottime performance dell'Italia e dell'Emilia-Romagna, ma spesso dimentichiamo che, di fronte ad una pandemia, è la percentuale mondiale delle dosi somministrate il dato che può davvero permettere di sconfiggere il virus.

«Verissimo. Questa è una pandemia e quindi non è accettabile che un continente come l'Africa abbia una copertura attorno al 3% con alcuni paesi addirittura sotto al punto percentuale. Non è accettabile per due motivi: uno è di carattere morale, etico e di solidarietà, il secondo è legato alla sicurezza, e mi riferisco anche alla nostra sicurezza. Lasciare correre il virus, che più corre e più muta, è un pericolo per tutti. La variante Delta, che tanto ci fa paura, è nata in India, mentre la Beta e la Gamma vengono dalla giungla amazzonica e dall'Africa. Vaccinare il mondo è insomma un tema anche di “altruismo interessato”».

Che cosa si può fare?

«Io sono molto contento che i paesi più ricchi si siano impegnati a condividere vaccini. L'Unione Europea, su spinta del nostro presidente del Consiglio, ha deciso di fornire 450 milioni di dosi. C'è un impegno analogo da parte degli Stati Uniti. Ora mi aspetto che questi impegni vengano mantenuti: le parole devono diventare fatti. Ma serve anche un ulteriore sforzo perché far arrivare i vaccini nelle capitali di molti paesi poveri è solo l'inizio della sfida. Poi bisogna percorrere quello che in gergo viene definito “l'ultimo miglio”: trasformare una dose in una vaccinazione vera e propria. Non è facile perché spesso in questi contesti non ci sono i mezzi di trasporto, non ci sono i frigoriferi, non c'è il personale. Possono fare tantissimo le organizzazione non governative. Io sono molto vicino, ad esempio, ad una di queste che si chiama “Medici con l'Africa Cuamm” che si batte proprio per portare i vaccini ovunque».

L'altra sfida, non logistica ma psicologica e culturale, sarà quella della vaccinazione dei bambini più piccoli. Come convincere i genitori?

«Innanzitutto partiamo dai dati. In questo momento negli Stati Uniti il 25 per cento delle infezioni riguarda i bambini. Questa fascia di età è relativamente protetta dall'infezione e dalla forma grave della malattia, ma registriamo un aumento dei casi. L'anno scorso poi abbiamo perso 30 bimbi per Covid-19 ed è emersa anche una malattia nuova, che appare nei pre-adolescenti e negli adolescenti, chiamata “Mis c”. È una sindrome infiammatoria, scoperta in Italia all'ospedale Giovanni XXIII e a Londra, che compare dopo l'infezione acuta da coronavirus. In più c'è un tema di “Long Covid”, di conseguenze a lungo termine che ci preoccupano tantissimo per gli adulti come per i bambini. La stima, che io ritengo più realistica di frequenza di “Long Covid”, è che, a quindici settimane dalla fine della fase acuta, interessi un bambino su sette.

I miei tre nipoti, che sono nella fascia 12-15 anni, sono stati vaccinati, innanzitutto per la loro protezione, poi per quella dei loro familiari. Voglio poi ricordare quello che ha detto un mio amico, un grande pediatra come Andrea Biondi, in un articolo che avevamo scritto assieme sul Corriere della Sera: “Il rischio più grave di malattia per i bambini è la scuola chiusa”».

Sulle infezioni e sulle reazioni immunitarie del nostro corpo, lei ha scritto recentemente un libro dal titolo “Il Fuoco interiore”. Cosa risponde a quei no vax che accusano i vaccini di scatenare gravissime reazioni autoimmuni, anche mortali?

«Il nostro sistema immunitario, in particolare quello dei bambini, gestisce tutti i giorni problemi che sono molto più seri e gravi di una reazione ad un vaccino fatto da una sola molecola Spike. Il nostro sistema, tutti i giorni, gestisce un mondo di sostanze avverse infinitamente più grande di un solo vaccino. Non c'è poi nessuna evidenza che la pratica vaccinale aumenti le malattie autoimmuni che noi conosciamo. Anzi, i soggetti con queste malattie, va bene ripeterlo, è un bene che si vaccinino, e questo è un consenso generale di tutta la comunità scientifica. In diversi casi abbiamo poi un problema rovesciato, e cioè una non risposta ai vaccini».

I no vax alzano anche il vessillo delle cure domiciliari.

«Dal punto di vista delle terapie domiciliari sono state dette cose che non hanno alcun riscontro nella letteratura scientifica. Faccio un esempio. Una ricerca altamente qualificata pubblicata sul Journal of the American Medical Association indica come l'uso di aspirina e il trattamento precoce con farmaci antitrombotici non cambi il decorso della malattia. Questo non vuol dire che sul territorio si possa fare molto come trattare i sintomi o l'insufficienza respiratoria. Presto poi avremo anticorpi monoclonali, come quello che sta sperimentando Rino Rappuoli, che si potranno somministrare in modo più facile in via intramuscolare. Ma non ci sono in questo momento farmaci che risolvano l'infezione nei pazienti a domicilio. Ci sono invece farmaci che fanno gravi danni come l'idrossiclorochina, quelli contro contro i parassiti o infine l'uso inappropriato dei cortisonici nelle prime fasi dell'infezione, e questo ci preoccupa molto perché rischia di sopprimere il sistema immunitario».

C'è grande attesa invece per il Molnupiravir.

«Abbiamo la grande speranza di avere dei veri, buoni farmaci antivirali. Al momento ne abbiamo uno, il remdesivir, che viene però somministrato per via endovenosa e con attività molto limitata, ma la vera speranza è di avere antivirali efficaci come quelli a disposizione per l'Hiv. La sfida che abbiamo davanti sarà quella di dare al paziente giusto, nella fase giusta della malattia, la terapia giusta e abbiamo fatto progressi in questo senso con la ricerca».

E quando saremo fuori dal tunnel o quasi si regalerà con i suoi cari un giorno di festa a Soragna?

«Io sono molto legato alla terra da cui viene la mia famiglia. I miei nipoti li ho già portati a Soragna e spero di riportarli presto. Se tutti noi ci comporteremo bene in questa fase lo potremo fare. In più, mi auguro che anche i più piccoli possano presto “allacciare la loro cintura di sicurezza” e finalmente poter fare un viaggio tutti assieme verso la mia terra. Magari, come diceva lei, per un pranzo, per una grande festa».

Giuseppe Milano