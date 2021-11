«Ma ha ancora senso spostare le lancette avanti e indietro?»

Sembrava che il cambio d'ora dovesse finire nel dimenticatoio. E invece, anche quest'anno le lancette dell'orologio sono state portate indietro di un'ora. È scattata, nella notte tra sabato e ieri, l'ora solare: un'ora di sonno in più nella notte del passaggio, un'ora di luce in meno, la sera, nelle giornate a seguire.

Ma se l'unica fatica da compiere è quella (nel caso, fra l'altro, di pochi dispositivi) di spostare le lancette, in realtà anche il fisico e la mente sembrano risentirne. Almeno, così è stato per diversi parmigiani che si sono definiti – tutti – un po' «scombussolati».

«Personalmente almeno fino a stasera avrò lo strascico, non so bene perché. È un lieve senso di confusione. – commenta Matteo Ponzi –. Se si potesse tenere sempre lo stesso orario per me sarebbe meglio. Seguire l'illuminazione solare e abituarsi gradatamente alle piccole variazioni di luce».

Stessa sensazione anche per Martina Cortopasso che afferma ridendo: «Sono già scombussolata di mio, questa cosa peggiora ancora di più il mio stato. A parte gli scherzi – prosegue – non so quanto tenere il doppio cambio di orario sia, di questi tempi, veramente utile. So – rivela – che alla base ci sono dei principi validi riguardanti l'ambiente e il risparmio energetico, ma penso che al giorno d'oggi non faccia tutta questa grande differenza spostare di un'ora le lancette».

L'ora solare, infatti, come suggerisce il nome, segue il corso naturale della luce solare; quella legale, invece, è una convenzione introdotta per risparmiare prima di tutto energia: la luce solare più a lungo fra pomeriggio e sera permette di utilizzare meno quella elettrica. Il 2021 sembrava essere l'ultimo anno con il cambio dell'ora in tutta Europa, ma il dibattito, iniziato nel 2020, è stato sospeso anche a causa del Covid, di conseguenza il doppio cambio d'ora, per il momento, rimane.

«Credo che le intenzioni che hanno mosso gli Stati ad accettare questa convenzione, ora abbiano un valore e peso diverso – risponde Luca Tagliavini –. Adesso credo si tratti solo di un impatto sugli orari e le abitudini delle persone. Non so quanto, effettivamente, si risparmi con il doppio cambio d'ora». Un'ora indietro equivale ad un vero e proprio «mini jet-leg – dice Ludovica Martini –bisogna riassestarsi il giorno dopo. Sembra una sciocchezza, ma è così». Un'abitudine ormai consolidata che, però, ogni volta «si fa sentire – prosegue l'amico Andrea Acconcia –. Per me influisce anche sull'umore: il buio che arriva prima mi intristisce».

Stessa cosa per Luca Calzolari: «La cosa peggiore? Che alle 17 c'è già buio pesto, non riesco a sopportarlo – afferma convinto –. Personalmente lascerei l'orario solare e seguirei i ritmi della luce naturale. All'orario che varia – conclude – non so perché, ma non riesco ad abituarmici».

