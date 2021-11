Iosonouncane: «La mia "Ira" al Regio»

Iosonouncane è il nome principale in cartellone nella seconda serata del Barezzi Festival di giovedì, al Teatro Regio alle 21. L'artista sardo ma residente a Bologna, al secolo Jacopo Incani, è l'autore di uno degli album italiani più particolari di questo 2021: «Ira», uscito per la storica etichetta fondata da Lucio Battisti Numero Uno (da poco rinata e distribuita da Sony), composto da 17 tracce per un'ora e 50 minuti di musica. Un lavoro importante, soprattutto per le prerogative di questi tempi, fuori dagli schemi attuali ma nonostante questo (o forse proprio per questo) molto apprezzato. Con questa serata Iosonouncane chiude la serie di concerti iniziati questa estate e torna ad esibirsi in un teatro dopo oltre tre anni; buona parte della scaletta è incentrata proprio sulle canzoni di «Ira», un album, spiega, «nato per un verso in maniera naturale perché questa è stata la mia idea fin dal principio, ma per un altro in maniera tortuosisissima; il processo di realizzazione ha richiesto tanto lavoro, tanto tempo, tante fasi di riflessione, tante correzioni e anche il coraggio di cestinare ogni tanto del materiale per rifarlo. Il lavoro finale è la sintesi ottenuta da materiale molto ampio».

Non sembra il classico disco nato da melodie composte al piano o alla chitarra; qual è stato il suo processo creativo?

«Avvio la fase di realizzazione di un disco nuovo cambiando il metodo di scrittura. In questo caso sono partito dalla volontà di proseguire non da solo ma continuando a lavorare con i musicisti del mio tour precedente a questo disco e ampliando quella band perché mi sono trovato bene umanamente e perché dopo anni di autarchia forzata è molto bello ritrovarsi a suonare con altri e condividere tutto ciò che c'è intorno a suonare. Ho registrato in solitaria pensando alla strumentazione che ognuno di noi avrebbe utilizzato. Non dovevo arrivare subito a un risultato e ho avuto la libertà di improvvisare tantissimo, così mi sono ritrovato in poco tempo con 15 ore di provini. Da lì ho lavorato con la band, scremando tutto il materiale per arrivare alle tracce che compongono "Ira"».

Le canzoni non hanno una loro lingua ma si intendono tante lingue diverse; che procedimento avete utilizzato?

«Io scrivo le melodie improvvisando e nel momento in cui devo lavorare alle parti testuali mi affido all'indirizzo sonoro che mi danno. Nello specifico, io immaginavo di cantarle non con la mia voce ma con un sacco di voci all'unisono, lontane nello spazio. Mi restituivano un senso drammatico di distanza, di solitudine, di smarrimento. Da queste sensazioni e dal suono di queste melodie cantavo istintivamente andando a ricercare dei suoni che appartenevano all'arabo, allo spagnolo, all'inglese e al francese. È la restituzione sonora e lessicale di un tentativo di espressione da parte di più individui che attraverso un viaggio per terre lontane acquisiscono un lessico sradicato, ma funzionale alla propria espressione e attraverso questo tentano di dire qualcosa».

Quale sarà la formazione di questo concerto?

«Sarà quella che mi ha accompagnato nelle date estive: io, Amedero Perri e Bruno Germano. Una formazione ridotta dal punto di vista numerico ma ben poco ridotta dal punto di vista della strumentazione».

Pierangelo Pettenati