Italia, un successo targato Parma

Malmöe Il 2021 è stato un anno speciale per i colori azzurri. Da ricordare. Anche l'Italia del football americano è infatti campione d'Europa. Il titolo, il terzo, atteso da 34 anni, è stato conquistato ieri a Malmoe contro la Svezia al termine di una partita dominata e vinta 41-14.

Un titolo che vale la qualificazione alla prossima Coppa del Mondo.

Ed è un 2021 da ricordare anche per Malpeli Avalli. Il 31enne running back parmigiano chiude la sua carriera agonistica, nessun ripensamento, con scudetto (il quinto) e titolo europeo: «Il massimo, veramente. Il dado, ormai, è tratto, non cambio idea. E' stato bellissimo: i Panthers erano la squadra più rappresentata. Un grande onore anche per la città di Parma».

Protagonista il quarterback dei Seamen, Zahradka, eletto Mvp della finale, ma anche il tuttofare dei Panthers, Alinovi, autore di due touchdown e di ottime ricezioni, una delle quali propedeutica al touchdown di un altro giocatore dei Panthers, Diaco. Il kicker dei Panthers, Felli, ha convertito cinque dei sei touchdown azzurri. In totale, i punti di marca Panthers sono stati 23.

L'Italia ha schiacciato subito sull'acceleratore segnando due touchdown nel primo quarto con una corsa di Gentili e una ricezione di Bouah su lancio di Zahradka (14 passaggi completati sui 16 tentativi).

Ad allungare sul 20-0 ci pensa Alinovi. L'Italia va sul 27-0 con il secondo touchdown personale di Gentili e, poco prima dell'intervallo, affonda ancora i colpi con una ricezione di Alinovi direttamente in end zone. Dopo il primo td svedese di Wetterberg trasformato da due, ecco la giocata made in Panthers con protagonista Diaco, ovvero la «wild»: partenza da posizione di quarterback e breve corsa in end zone.

Nel finale di partita spazio anche per il quarterback dei Panthers, Hennessey. Oltre ad Alinovi, Diaco, Felli e Hennessey si fregiano del titolo continentale altri 8 «parmigiani»: Bianchi, Della Vecchia, Finadri, Grossi, Marcello Leone, Proulx, Viviani e Malpeli Avalli, insieme ai coach Mattioli e Lorandi.

