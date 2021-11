L'ex assessore Miliciani: «Vi dico la verità sulle dimissioni del sindaco»

Bardi Ad appena due giorni di distanza dalle dimissioni “lampo”, rassegnate durante il consiglio comunale di sabato, in Valceno non si fa che parlare di Giancarlo Mandelli e della sua inattesa decisione.

Nonostante le innumerevoli avvisaglie, legate ai forti disaccordi interni alla maggioranza, pare, infatti, che nessuno si aspettasse un'uscita di scena di questo genere da parte del primo cittadino.

Dopo la vittoria di misura – solo 59 i voti di distacco dalla rivale, Valentina Pontremoli - ottenuta alle elezioni amministrative del maggio 2019, la formazione capitanata da Mandelli aveva dovuto fare i conti con due perdite: prima, quella del consigliere Chiara Brizzolara, dimessasi per motivi personali, e, poi, quella dell'assessore Carlo Miliciani, a cui Mandelli aveva revocato la nomina di assessore del settore tecnico.

E proprio l'architetto Miliciani, ex braccio destro del sindaco dimissionario e oggi in minoranza, ha voluto dire la sua in merito alle motivazioni che, a suo parere, hanno portato alla fine del mandato. Se, infatti, entro venti giorni, il sindaco non rivedrà la propria posizione, le dimissioni diventeranno irrevocabili e dovrà essere nominato un commissario prefettizio che guiderà il Comune di Bardi fino alle votazioni della prossima primavera.

«Il sindaco non si è dimesso per la questione della potatura di una pianta - evidenzia Miliciani -: un sindaco non cade di sicuro per questo e fare certe esternazioni è sconcertante. Le verità sono ben altre. Innanzitutto - ha detto Miliciani - da quando Mandelli ha revocato la mia nomina, è diventato il responsabile dell'ufficio tecnico e non è stato in grado di portare avanti il lavoro. La sua gestione ha creato notevoli malumori all'interno del Comune e della stessa maggioranza. Il suo voler prendere posizione, ad esempio, quando ancora c'ero io, per assumere diplomati non laureati (categoria C e non D) nell'ufficio finanziario, aveva creato i primi forti scontri con me e con il vicesindaco Luigi Boccacci. Voleva poi apparire solo lui, non rendeva mai partecipi le minoranze, nemmeno quando venivano in paese importanti istituzioni: voleva sempre fare tutto da solo».

«Fatto gravissimo poi - ha rimarcato Miliciani - ha perso tantissimi soldi per il paese: contributi statali per il progetto per le coperture e i rinforzi per la fortezza, per il ponte in località Monti e per la copertura dell'ex scuola media, per un totale di 185 mila euro; 117 mila euro, inoltre, di contributi regionali per l'efficientamento energetico dell'area cortilizia delle scuole, e chissà che ne è dei 750 mila euro per la riqualificazione di via Pietro Cella, che a mio parere non verrà mai fatta».

«Sottolineo - ha rilevato l'ex assessore - che i 117 mila euro li avevo ottenuti io con i funzionari, ma Mandelli, dopo avermi destituito ha lasciato scadere i termini e ha perso i fondi».

Quanto alle minacce che ha dichiarato di aver ricevuto all'interno della maggioranza, Miliciani replica: «Non ho mai sentito minacce nei suoi confronti. Invece posso dire che Mandelli ha un modo di fare poco apprezzato e che ha compiuto atti sicuramente opinabili: ha destituito un tecnico che poteva avere una certa carriera; ha assunto personale che non serve anziché quello che serve; ha esternalizzato tutte le mansioni del Comune… Ma come si fa!? In più, non è mai stato utilizzato il mercato elettronico, per le forniture di beni e l'acquisto di servizi di importo superiore ai 5000 euro, cosa invece obbligatoria».

«Mandelli è arrivato, insomma - ha concluso-, ad un punto di rottura con tutta la maggioranza. Bilanci riveduti, corretti, sono danni notevoli per un Comune ed è per questo che a mio parere il vicesindaco, che è una persona corretta, ha ritenuto ormai troppo grave questa situazione».

Erika Martorana