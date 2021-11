Novembre di una volta: tra traslochi e cene dei morti

Il mese di novembre per la gente di ieri, specie per i contadini, segnava tre tappe importanti: la ricorrenze dei Santi e dei Morti con i loro ancestrali riti e la ricorrenza di San Martino dove tante famiglie si trasferivano da un podere all'altro in quanto, i contratti di locazione di case e terreni, scadevano proprio l'11 di Novembre. Nelle nostre campagne della Bassa, al confine con quelle reggiane, dove questa tradizione è nata ed era ancor più radicata, i contadini, per ricordare i loro morti, lasciavano una quota del latte che portavano al casello a favore della chiesa, affinché il parroco, nella ricorrenza dei defunti, celebrasse una messa a suffragio delle anime del purgatorio. Questa donazione, chiamata in dialetto «lat pr' gl' àlmi» (latte per le anime) veniva solitamente fatta durante il periodo estivo quando le vacche erano in piena lattazione. Nell'immediato dopoguerra e fino agli anni sessanta le «rezdóre» di campagna, ma anche quelle città, un fazzolettino del loro orto lo riservavano ai crisantemi (in dialetto parmigiano «grisànt») che, in occasione del giorno dei Morti, la gente usava deporre sulla tomba dei propri defunti unitamente ad un baluginante «lumén».

In montagna, invece, le tombe dei defunti erano ornate da croci composte con le «petlénghe», le bacche della rosa canina («ròza salvàtga»). Comunque la vigilia dei Morti, per i contadini di ieri, segnava una tappa molto importante in quanto, chi doveva trasferirsi da un podere all'altro, cominciava a mettere insieme le poche cose, riassettava il carretto e si preparava per l'11 di Novembre, San Martino, a fare trasloco. Le «rezdóre», la sera del 1° novembre (in alcune famiglie era usanza farla il 31 ottobre), preparavano la «cena dei Morti» che consisteva: in zuppa di fave (alla quale il «rezdór» aggiungeva una «nuvola» di lambrusco) e, come secondo, insalata di fave bollite e formaggio, zucca abbrustolita sulla braci del camino, oppure polenta con carpa o saracca e, per dessert, le accattivanti «bruzädi» oppure le castagne bollite con le «pere nobili».

Un'altra tradizione molto diffusa dalle nostre parti voleva che il «rezdór», proprio in prossimità della ricorrenza dei Morti e dei Santi, fosse lui a fare il ripieno per le spongate e cioè quell' aulente amalgama di noci tritate, canditi, uva sultanina, spezie e tanto miele che doveva rimanere in «fusione» circa un mese e mezzo.

Alcuni sostengono che il ripieno della spongata dovesse «maturare» quaranta giorni per divenire particolarmente gustoso amalgamandosi bene. Una simpatica tradizione contadina, di pretta marca muliebre, era la confezione della mostarda che doveva accompagnare i lessi del pranzo di Natale. Le «rezdóre», proprio in occasione della ricorrenza dei Morti e dei Santi, raccoglievano le perine verdi, i «per nigrén», o i «per morón», quelle che non maturano mai , e che se uno le addenta «ligon cme i carabinér». Debitamente sbucciate e tagliate a fettine, venivano fatte bollire con tanto zucchero e con un' aggiunta di senape. Il tutto veniva poi introdotto in vasetti di vetro e accuratamente messo a riposare nella stanza fredda dove venivano tenute le provviste alimentari. Un ‘altra salsa che si preparava, proprio nei giorni dei Santi e dei Morti, era il «cren».

La «rezdóra» provvedeva a grattugiare la radice del rafano alla quale aggiungeva olio, sale e in certi casi anche una lacrima di grappa o di aceto. Un verdura invernale, unitamente alla verza ed al porro, era la zucca particolarmente consumata nelle ricorrenze dei Santi e dei Morti. La zucca come, d'altro canto le patate e le castagne, faceva parte dell'alimentazione giornaliera della gente dei campi e quindi sul camino o sopra i fornelli non potevano mai mancare un paio di patate, un pezzo di zucca ed una manciata di castagne. Un mix che per molta gente rappresentò addirittura la cena in tempi in cui, per scaldarsi alla sera, si andava in veglia nelle stalle dove i vecchi realizzavano le borse ed i fantocci per far giocare i bambini con i «scartocc' äd melgón», alla fioca luce della baluginante «lumma a òli frùsst». Era comunque la zucca la vera protagonista della notte dei Santi. I nostri nonni, nella magica notte del 31 ottobre, seguendo la tradizione celtica, avevano l'usanza delle «lümere», ossia zucche svuotate, sulla corteccia delle quali, venivano incisi occhi, naso e bocca. Una candela, all'interno della zucca, aveva poi il compito di illuminarla rendendola ancor più spettrale. Questi spauracchi venivano posti accanto ai lavatoi, nei crocicchi delle strade, nei pressi di chiese e cimiteri, negli angoli bui dei borghi per spaventare donne e bambini, ma la loro funzione principale era quella di illuminare la strada delle anime facendo loro ritrovare il cammino da un mondo all'altro. Altra importante tappa novembrina era San Martino. A Parma e nel parmense «fär san martén» significava effettuare un trasloco. Tempo addietro il «San Martino», per i contadini, era divenuto una sorta di incubo in quanto il capo famiglia, ricevuta la disdetta dal padrone del sito, era costretto a caricare quelle quattro tarabaccole che aveva in casa su di un traballante carro trainato dai buoi, far salire a bordo la numerosa famiglia: moglie, nidiate di figli, vecchi al seguito, l'immancabile cagnetto «guarda galline», il magro patrimonio di pennuti che custodiva nel pollaio e tanti ricordi. E poi, con un magone che sapeva solo lui e la moglie, salutava i «cazànt» (ossia i vicini), saliva sul carro che procedeva lentamente, tra la « fumära» e quell'odore di terra bagnata, verso un'altra cascina dove la moglie, per prima cosa, avrebbe deposto gli alari accanto al camino, simbolo di unione familiare e di amore verso la nuova abitazione.

Dalla popolare leggenda del soldato romano, Martino appunto, che donò il proprio mantello ad un povero, nacque la tradizione dell'«Estate di San Martino» che le usanze popolari vogliono sbocciare l'11 di novembre per durare qualche giorno «L'istè äd San Martén la dura tri dì e ‘n ponén». Davvero troppo poco tant'è che, per la gente dei campi d'un tempo, l'11 Novembre, era considerato la «porta dl'invèron». Anche la cantina, in occasione dei giorni di San Martino, viveva uno dei suoi momenti magici in quanto era usanza aprire le prime botti di vino novello « a San Martén al mòsst al dventa vén». Nei giorni di San Martino si raccoglievano le ultime «pere nobili» e i «pomm rosòn» che venivano riposti con cura nel granaio, al riparo dei ratti, affinché insieme a noci, nocciole, patate, cipolle e zucche costituissero una preziosa riserva per il lungo inverno.

Un' altra tradizione legata ai giorni di San Martino, un tempo, coincideva con la disdetta che i padroni dei fondi agricoli davano ai «famj» (famigli). Ed allora, proverbio non fu mai così azzeccato: «cuand al canta al sibibì (la cinciallegra «ozlén dal frèdd») al padrón al cmanda al famj, quand a scapa al cornación al famj al cmanda al padrón». Ossia, quando canta la cinciallegra (autunno-inverno) il padrone comanda il servitore che può essere licenziato. Mentre nei mesi primaverili, quando partono i corvi, i servitori comandano i padroni i quali hanno assolutamente bisogno di mano d'opera. Così il poeta dialettale parmigiano Fausto Bertozzi «canta» il «San Martén contadino»: «La fumära, un brancón äd fén/ cuator scrani e ‘na cardénsa/ du botillj, un scatlón ‘d smensa/ e sul car dormì un putén». Un ricamo fatto con la penna ma, soprattutto, col cuore.