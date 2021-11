Parma museo a cielo aperto: turisti all'assalto

Parma museo a cielo aperto (per tutto il fine settimana). Sia sabato sia ieri, infatti, non c'è stato monumento, edificio storico, chiesa che non abbia raccolto gruppi di turisti incantati dalle bellezze artistiche e dalle parole delle guide cittadine. Con lo sguardo rivolto verso l'alto, armati di smartphone o macchine fotografiche, non si sono lasciati scappare nessun particolare.

Piazza della Pace, più di tutte, era gremita di turisti: gruppi davanti alla maestosità della Pilotta, alcuni dal monumento al Partigiano, altri davanti all'ara centrale del monumento a Giuseppe Verdi di Ximenes e Cusani. Sotto le volte della Pilotta, le scalinate della Galleria Nazionale hanno ospitato file interminabili di cittadini, amanti dell'arte e – ancora – tanti turisti. Dall'ingresso, la fila, in certi orari della mattinata, è arrivata fino al voltone opposto radunando più di un centinaio di persone.

Tra le tante, anche un gruppo turistico proveniente da Brescia: «Abbiamo organizzato un weekend a Parma approfittando del ponte del 1 novembre – spiega Dario Scalvini, in attesa di entrare al museo Nazionale –. E' la Capitale Italiana della Cultura, non potevamo non venire a visitarne le bellezze. Insieme alla mia famiglia, dopo aver visto un documentario tempo fa in tv, avevamo deciso di visitare Parma, ma il Covid ha poi fermato tutto. Il ponte di novembre ci è sembrato una buona occasione per rimediare. Il nostro tour – prosegue ridendo – passerà anche per le trattorie e gastronomie aperte della città, ovviamente».

In centro, non solo turisti, ma anche tanti parmigiani che non si sono fatti intimidire dalle temperature non favorevoli e il cielo tutt'altro che soleggiato. Sabato, il mercato nella zona della Ghiaia e di piazza della Pace, ha attirato tanti cittadini, talmente tanti da rendere difficile il passaggio e lo shopping tra i banchi.

«Abbiamo una festa di laurea e siamo venute qui per cercare qualcosa di particolare da indossare – raccontano Sabrina, Marta e Corinna, studentesse della facoltà di Economia –. Se abbiamo trovato qualcosa? Diciamo che fare spesa oggi al mercato è un'impresa: ci sono veramente moltissime persone».

Ieri, più affollati i bar e le pasticcerie: «Abbiamo invitato i nostri parenti a pranzo – rivela Corrado Salvi Lori appena uscito da una pasticceria del centro con un cabaret di paste in mano –, così siamo venuti qui per comprare il dolce. Sembra – aggiunge – che tanti altri abbiano avuto la nostra stessa idea».

Anna Pinazzi