Un servizio Rai su Neviano paese inclusivo

Neviano La palestra paralimpica e il più ampio progetto per un territorio accessibile che sta caratterizzando l'azione del comune di Neviano sarà al centro del servizio del giornalista Rai Nelson Bova che andrà in onda mercoledì alle 7.40 su Rai3 - Buongiorno Regione e alle 14 su Rai3 – TGR.

Accolti dalla Pro loco di Bazzano e da tanti cittadini incuriositi per questa inaspettata presenza, il giornalista e l'operatore sono giunti nei giorni scorsi a Bazzano per una visita al cantiere della nuova palestra paralimpica, cuore del progetto Paralympic Valley, spunto per il comune per un intervento più ampio, che ha visto l'abbattimento delle barriere architettoniche nei luoghi pubblici, dalle scuole ai parchi giochi, ma anche di molti esercizi privati e l'attenzione alla piena accessibilità per tutti.

Il giornalista ha incontrato il sindaco Raffaella Devincenzi, l'ex sindaco Alessandro Garbasi e Walter Antonini, presidente di Anmic Parma, associazione con la quale da tempo l'amministrazione collabora per il progetto. Tra le novità emerse, l'accordo tra i due soggetti grazie al quale Anmic ha preso in concessione un appartamento che i volontari hanno rimesso a nuovo e arredato seguendo i principi di accessibilità universale, che potrà ospitare quattro persone e sarà a disposizione per i soci dell'associazione. La troupe ha visitato la scuola, i negozi che hanno abbattuto le barriere e poi, a Neviano, la scuola, l'accesso alla palestra e il nuovo ascensore per accedere al Municipio.

«Sono stati sorpresi e contenti di vedere la nostra realtà – ha commentato la Devincenzi -. Abbiamo già fatto tanti interventi sull'accessibilità, in particolare legati al progetto per lo sport paralimpico, volano che può avere ricadute economiche e turistiche importanti sul territorio. Per questo motivo vorremmo che il più ampio progetto «Appennino a 5 cerchi» fosse condiviso dai comuni limitrofi: il nostro Appennino diventi inclusivo».

Maria Chiara Pezzani