«Logistica solidale»: prodotti freschi per chi è in difficoltà

Garantire gratuitamente frutta e verdura fresca ai migliaia di poveri e bisognosi presenti sul nostro territorio. E' l'obiettivo del progetto «Logistica Solidale» che vede protagonista il Cal (Centro Agroalimentare di Parma) e le 35 associazioni di volontariato aderenti, capitanate da Emporio Solidale.

L'iniziativa - che ha iniziato a muovere i primi passi a fine gennaio - è stata presentata nei giorni scorsi negli spazi del mercato, in concomitanza con la consegna settimanale dei prodotti e in occasione della Giornata internazionale della consapevolezza sugli sprechi e le perdite alimentari. Il progetto è basato sulla distribuzione gratuita settimanale di grandi quantitativi di frutta e verdura di prima scelta che l’Unione Europea paga ai grandi produttori affinché la merce venga ritirata dal mercato e i prezzi siano calmierati. I costi di trasporto ai punti di raccolta sono coperti dall’Ue e gestiti (anche sul piano dei controlli) dalla Regione.

Da fine gennaio ad oggi a Parma e provincia sono state distribuite 411 tonnellate di frutta e verdura fresca di prima qualità, per un valore riconosciuto ai produttore pari a 205mila euro.

I costi di trasporto ai punti di raccolta sono coperti dall’Ue e gestiti (anche sul piano dei controlli) dalla Regione. Lo sforzo del Cal non si limita a una condivisione ideale del progetto. Cal infatti ha messo a disposizione uno spazio fisico deputato, celle frigorifere, personale per le operazioni di scarico-carico, figure dedicate alla gestione amministrativa. Ha garantito quindi competenze, tempo, energie ma soprattutto passione, «perché crede fortemente nell’utilità e nel profondo senso civico e solidale del progetto, assolvendo così alla funzione “sociale” che sottende all’attività delle aziende a partecipazione pubblica» spiega il presidente del Cal Marco Core.

Non ultimo, ha sostenuto spese per il noleggio delle attrezzature necessarie e ha allestito una sezione del proprio sito totalmente dedicata all’iniziativa che consente di conoscere le premesse, l’obiettivo, la struttura, leggere i report delle consegne settimanali ma soprattutto monitorare le destinazioni e i quantitativi aggiornati in tempo reale della merce distribuita. In sintesi: quanto viene distribuito e a chi, all’insegna della massima trasparenza.

Al progetto (aperto, destinato quindi ad ampliarsi), ad oggi hanno già aderito 35 associazioni laiche e interreligiose. Tra queste, Acp Evangelici, AltroGiro, Amici dell’Africa, Anello Mancante, Associazione Attadamun, Associazione Culturale Islam, Associazione Futuro Med, Caritas Corcagnano, Caritas Parma, Caritas Fornovo, Caritas San Patrizio, Caritas Fidenza (che a sua volta distribuisce alle Caritas di Busseto, Castelvetro Piacentino, Monticelli d’Ongina, Salsomaggiore, San Michele), Casa della Carità Gaiano, Emporio Solidale Parma, Emporio Solidale Val Parma, Emporio Solidale Val Taro, Mensa di Padre Lino, Rete Unità di Strada, San Cristoforo, Sant’Egidio, San Patrizio, Saveriani Parma, Uniti in Cristo.

Cal ha allestito in tempi stretti una vera e propria piattaforma di scarico, stivaggio, composizione e ricarico della merce, andando così a sopperire ad un bisogno concreto che in questi lunghi mesi di emergenza Covid ha evidenziato tutta la sua gravità.

Il quantitativo di merce donata a ogni associazione è calcolato in percentuale, in base al numero delle persone destinatarie dei beni. Quello offerto dal Cal si tratta di un aiuto estremamente importante, perché finora le realtà che si occupano di bisognosi riuscivano a fornire numerosi prodotti conservabili, ma erano carenti per quanto riguardava i prodotti freschi. Ora, con questo progetto viene garantito un aiuto a tutti i bisognosi del territorio parmense e anche una parte del Reggiano e del Piacentino.

Luca Molinari