«Signora, guardi che ha perso qualcosa...». E intanto le rubano la borsa

Una gentilezza di troppo che si trasforma in furto. Il solito trucco: «Signora, scusi, guardi che le è caduto qualcosa...». Anche in questo caso il piano ha funzionato: la signora si è distratta e i complici del «gentiluomo» le hanno rubato la borsa che era in macchina.

L’episodio è accaduto in un parcheggio di un centro commerciale della città. In azione tre persone: due donne e un uomo, forse stranieri, ma che parlavano bene l’italiano. La donna derubata, è arrivata con la sua macchina nel piazzale del centro commerciale e subito dopo avere parcheggiato, si è sentita avvertire del fatto che le fosse caduto per terra qualcosa.

Nemmeno il tempo di guardare re cosa le fosse effettivamente caduto, che uno dei malintenzionati ha aperto immediatamente l’altra portiera, rubando la borsetta, che la donna aveva appoggiato sul sedile. Un’azione fulminea che i tre, chissà quante altre volte avevano messo a segno.

Con il medesimo copione: i delinquenti adocchiano la loro preda, quasi sempre da sola, poi mentre uno o due la distraggono, l’altro entra in azione, aprendo rapidamente la portiera dal lato occupante e rubando la borsetta sul sedile: o anteriore o anche posteriore. Quindi in pochi istanti fanno perdere le tracce.

Immaginabili i disagi per la derubata che nella borsetta aveva il portafoglio con dentro i soldi, il cellulare, le carte di credito i documenti. Immediatamente ha bloccato bancomat, carte di credito e scheda telefonica.

Poche cose sono più fastidiose e traumatiche del subire un furto. Purtroppo i ladri ne inventano sempre una per riuscire nei loro scopi. O fanno cadere monetine o dicono che si sono sporcati o che hanno bucato una gomma: tutti metodi di distrazione utili al furto. Altra tattica, abbordare chi è intento a caricare la spesa o a riportare a posto i carrelli, o a fare rifornimento di carburante: occasione ghiotta per poi rubare dalle vetture, borse, zaini e oggetti di valore (ma non solo: anche buste della spesa in diversi casi).

Massima attenzione dunque quando si arriva da soli in grandi parcheggi: mai lasciare le portiere aperte. Nemmeno per pochi istanti.

r.c.