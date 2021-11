Addio a Villani, il «dottore» delle biciclette

Fino a qualche settimana fa non era raro trovarlo ancora sugli scalini del suo storico negozio di biciclette in via Spezia, ora gestito dal figlio Cesare, ad accogliere i clienti e i tanti amici che in quella bottega avevano un vero e proprio punto di ritrovo.

Perché Romano Villani - che se n’è andato a 85 anni dopo una malattia rapida e inesorabile (i funerali si sono già svolti), lasciando anche la moglie Maria e l’altra figlia Luigina - è stato molto più di un «semplice» meccanico di biciclette. Classe ‘36, nato e cresciuto a San Lazzaro, si è dedicato prima alla sua grande passione per le due ruote a motore, dopodiché ha scelto di «curare» quei mezzi di massa che praticamente tutti ormai possedevano, specialmente in una città come la nostra.

Aprì il suo negozio in via Spezia («Cicli Villani», appunto) a metà degli anni Cinquanta, aggiustando e vendendo bici a generazioni di parmigiani. Non solo mezzi da città, ma anche da corsa, tanto che Romano entrò pure nel mondo del grande ciclismo, seguendo sei Giri d’Italia dei professionisti. Quattro con la parmigiana Scic - dai tempi di Gibì Baronchelli a quelli di un giovanissimo Giuseppe Saronni - poi ad inizio anni Ottanta mise le sue sapienti mani al servizio della Termolan-Galli, la primissima squadra costruita da Bruno Reverberi, con Davide Cassani, lo svedese Marcussen e anche il parmigiano Erminio Rizzi.

Villani ricordava spesso con orgoglio e nostalgia la tappa del 1983 che partì dalla nostra città e arrivò a Viareggio, quando era uno dei pochissimi parmigiani in carovana. Tra fine anni Ottanta e metà dei Novanta seguì la rappresentativa dell’Emilia Romagna al Giro dei Dilettanti, assistendo anche Marco Pantani nell’edizione che il romagnolo vinse nel ‘92. Settimane di gare su e giù per la Penisola dopo le quali faceva sempre ritorno al negozio di via Spezia.

A lui si affidavano centinaia di cicloamatori, molti dei quali il lunedì sotto sera si ritrovavano nella sua bottega (il più delle volte con un salame o una punta di formaggio) per commentare le gare e i risultati del weekend. Un artigiano di una volta: capace, paziente e generoso, sul quale tutti sapevano di poter sempre contare.

Alberto Dallatana