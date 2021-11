Altre due antenne al Montanara e al San Leonardo: il Comune dà il via libera

Il Comune dice sì all'installazione di altre due antenne per la telefonia mobile: una sarà nel quartiere Montanara, attaccata all'impianto d'atletica «Lauro Grossi», mentre l'altra verrà montata al San Leonardo, in via Don Pizzaferri, dietro ai supermercati che si affacciano su via Venezia. L'autorizzazione è arrivata pochi giorni fa con due determine dirigenziali del settore Patrimonio pubblicate, come sempre, sull'albo pretorio online. Normale burocrazia? Assolutamente no, perché quando si parla di nuovi ripetitori, i residenti che si vedranno montare l'antenna davanti alle finestre scendono subito sul piede di guerra.

L'ultima volta che ne è spuntata una, in mezzo alle case, è partita la protesta, con tanto di comitato, raccolta firme (i contrari che avevano firmato erano circa 150), picchetti, dibattiti, interventi dei consiglieri di opposizione e cellulari in modalità telecamera per documentare l'arrivo e la rapida «crescita» dell'antenna. In quel caso ad animare la protesta furono gli abitanti di via Passo della Cisa, nel quartiere San Lazzaro, per mesi in trincea contro l'impianto. A giugno erano anche riusciti a imporre il dietrofront alla gru arrivata per montare il palo alto una trentina di metri, ma a fine luglio l'antenna era al suo posto, fra lo scontento e la preoccupazione.

La società che aveva chiesto l'autorizzazione ad occupare 25 metri quadrati di parcheggio era la Cellnex, la stessa che a metà luglio ha presentato altre due richieste di occupazione di suolo pubblico, relative all'installazione di un paio di antenne. L'impianto che spunterà nel quartiere San Leonardo sarà nel parcheggio di via don Pizzaferri, vicino al Parco Nord, mentre in via Noveglia, a poca distanza dal «Lauro Grossi» e dalle Piccole Figlie, sorgerà l'altra antenna.

Le autorizzazioni pubblicate online non permettono di capire quando inizieranno i cantieri, mentre si sa che la concessione di occupazione di suolo pubblico avrà, in entrambi i casi, una durata di 9 anni e che a presentare richiesta, oltre a Cellnex, è stata anche la compagnia Wind3.

Un terzo impianto, come aveva anticipato il capogruppo leghista Emiliano Occhi nel penultimo consiglio comunale, è previsto anche in strada Santa Margherita. I cittadini lo avevano scoperto «interrogando» alcuni tecnici impegnati in un sopralluogo. E anche in questo caso, come avvenuto in via Passo della Cisa, tra i residenti si è subito fatta largo la paura dell'antenna.

P.Dall.