Crociati spada e fioretto, Benedyczak migliore in campo

Buffon 7

Tre parate decisive, come i punti portati a casa dal Parma: due appena dopo l'espulsione di Brunetta, l'altra alla fine.

Osorio 6,5

Tranquillo e compassato ma anche deciso a sempre attento: sta arrivando alla sua forma migliore.

Danilo 7

Non è ancora al massimo della condizione ma sopperisce con esperienza e tanta determinazione.

Cobbaut 6,5

Uno di quei difensori che non sono appariscenti ma spesso determinanti: ha bloccato un paio di azioni avversarie.

Delprato 6,5

Ha difeso, attaccato ed anche sfiorato il gol: quello che deve fare un esterno, tra difesa e attacco. Una sicurezza ormai

Vazquez 6,5

Prende falli, tiene palla, prova a lanciare i compagni: si capisce che è e sarà determinante per questa squadra

Brunetta 4

Da play basso non stava giocando male, in tranquillità. Poi l'incredibile espulsione, da dilettante.

Juric 6

Lavoro oscuro, non ancora al top della condizione ma nella ripresa esce alla distanza aiutando molto i compagni.

Mihaila 6

Meriterebbe forse qualcosa di più ma nasce attaccante e i gol bisogna farli. L'impegno è totale e si capisce che ci tiene.

Inglese 6

La sufficienza vuole essere una spinta in più in questa stagione difficile dove comunque si sta impegnando al massimo.

Sohm 6,5

Un bell'impatto sulla gara: subentra a Inglese prima della fine del primo tempo per dare equilibrio al centrocampo e lo fa.

Coulibaly 6,5

Mezzora in campo per dimostrare tutte le sue qualità: determinazione, corsa, qualità e tanta voglia di giocare

Tutino s.v.

Entra nel finale ed è prezioso nel bilancio finale: tiene palla, subisce falli e innervosisce gli avversari.

L'allenatore

Maresca 7

Ha cambiato interpreti ma non il sistema di gioco: ha capito che la squadra ha bisogno di certezze che per ora arrivano da questo modulo e saggiamente non cambia. Ieri è stato bravo anche nella gestione dei cambi, dando equilibrio alla squadra dopo l'espulsione di Brunetta. Sembra che anche lui, come il Parma, stia prendendo confidenza con questa serie B, dove nulla è scontato.

Il migliore

Benedyczak 7,5

Un eurogol giusto per brindare alla sua prima marcatura casalinga, davanti ai tifosi del Tardini (le altre due reti segnate le ha fatte tutte in trasferta), un paio di assist sprecati dai compagni, tanta lotta e tanta voglia di dimostrare a Maresca che ha scelto bene: merita sicuramente i riflettori di questa vittoria. Del resto subisce (e istiga) una miriade di falli e di colpi proibiti, i difensori avversari sono sempre stati in difficoltà contro di lui che si mette sempre al servizio della squadra: ora deve solo continuare così, cercare sempre di interpretare questo ruolo come ha fatto ieri sera e le soddisfazioni continueranno ad arrivare.