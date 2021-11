La tatuatrice Michelle stroncata a 57 anni

Colorno Michelle Wilkinson è spirata nel fine settimana, a soli cinquantasette anni, all’ospedale Maggiore di Parma, dove si trovava ricoverata per l’aggravarsi delle proprie condizioni di salute. La notizia ha suscitato profondo cordoglio sia a Colorno, che nel territorio casalasco, al di là del Po.

La donna era malata da tempo e viveva nella città rivierasca insieme alla sorella Carole: le due, nate a Londra da padre inglese e madre italiana, arrivarono in Italia da giovanissime e non lasciarono più il nostro Paese.

Michelle, dopo gli studi, frequentò un’accademia d’arte che le permise di coltivare a fondo la propria principale passione, quella per il disegno: passione che la portò ad amare in particolare, tra le tante attività da lei svolte nel corso della sua vita, quella da tatuatrice, praticata sia a Colorno che a Casalmaggiore e Viadana, negli anni in cui la donna abitò nelle due località lombarde.

Michelle praticò questo mestiere sino a quindici anni fa: negli ultimi tempi la sua vita è stata invece segnata dalla malattia.

«Mia sorella – ricorda Carole Wilkinson - ha vissuto particolarmente chiusa in se stessa, anche per il suo carattere estremamente riservato che l'ha portata a mostrare poco la propria sofferenza».

«Single per scelta ed appassionata di blues e rock - ricorda la sorella - Michelle era una persona alternativa e controcorrente, e al contempo molto intelligente ed ironica: aveva la capacità di far sorridere gli amici e chi le stava al suo fianco, anche davanti ad un evento drammatico».

I funerali di Michelle Wilkinson saranno celebrati questa mattina, alle 11, nella sala del commiato del tempio di Valera.

Michele Deroma