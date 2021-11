Sanitari ed ex pazienti del Barbieri a cena insieme

Gli occhi dicevano tutto. E la voce sapeva anche accarezzare, a beneficio di chi, tra gli effetti collaterali della malattia, pagava la distanza dell'intoccabilità. Occhi e voce. Il resto era nello scafandro d'ordinanza di chi sta in prima linea contro il Covid: isola dal virus, ma non da emozioni e sentimenti. Che lì sotto il cuore battesse forte lo hanno sentito tutti i pazienti chiamati a lottare per la vita al padiglione Barbieri. Certe cose creano complicità, valicano i limiti dei ruoli. Va così, quando ci si ritrova a fare il tifo insieme per il test quotidiano delle emogasanalisi.

Non poteva finire con un grazie e un addio, tra i pazienti Covid e chi li ha curati. Da un reparto si verrà pure dimessi, da una famiglia è più difficile. E di famiglia riunita parlano un po' tutti, sanitari ed ex pazienti, dopo essersi ritrovati insieme al ristorante, ben lontani dall'ospedale. In realtà, i tavoli erano più d'uno: per esperienza diretta o riflessa, la distanza di sicurezza tutti sanno bene quanto sia il caso di osservarla. «I pazienti - sottolinea la caposala del Barbieri Maria Mannarino - erano solo sei, alcuni con i consorti. Sei a rappresentarne 600 o cinquemila. Non potevamo chiamarne di più, per evitare assembramenti».

Una quarantina le persone che hanno risposto all'appello. Tiziana Meschi, la responsabile del Barbieri, non ha potuto, ma avrebbe tanto voluto, e lo dimostra la sua richiesta ai presenti: ricevere foto della serata. Finalmente poter scoprire come si è ripreso chi per giorni ha avuto la testa infilata in un casco... «”Prof, i suoi ragazzi e i suoi pazienti la salutano” le abbiamo scritto, durante la cena. Ci ha risposto un “Vi voglio bene” con sette cuoricini» prosegue Maria Mannarino. La caposala ricorda l'esempio del direttore dell'Unità operativa di Medicina interna e Lungodegenza critica del Maggiore: «Sempre in prima linea, non ha mai permesso a nessuno di demoralizzarsi. Come il direttore generale Massimo Fabi venuto a trovarci con il vescovo, per darci tutto il suo appoggio e annunciarci che avremmo avuto i mezzi per combattere la guerra al virus. Così è stato».

Il reparto ha risposto da par suo. E avrebbe continuato ad «abbracciare» pur senza contatto. Come può evitare di farlo chi per primo sottolinea che i pazienti hanno rappresentato la speranza nei tempi più cupi? «Dovevamo essere noi a ringraziare loro: vederli sopravvivere ci dava energia - ribadisce Maria Mannarino - ci ripagava di tutti gli sforzi nostri e delle nostre famiglie, dei mancati abbracci in casa. Anche noi di fronte a questa malattia ci siamo sentiti più soli». Sarà per questo che il primo applauso della serata è scattato proprio all'arrivo dei sei pazienti. «Quindi, usciti e abbassate le mascherine, abbiamo domandato chi fossimo. Loro ce l'hanno detto dopo che ci hanno sentito parlare: ci hanno riconosciuto dalle voci. È stata una serata dedicata alla voglia di vivere, senza dimenticare chi non ce l'ha fatta».

Non sempre quello verso la guarigione è stato un percorso diretto. C'è chi a casa è tornato dopo 18 giorni da intubato. «A mia moglie Eriglena (a sua volta ex paziente del Barbieri e presente alla rimpatriata, ndr) avevano detto di prepararsi al peggio - ricorda Erion Begaj, consulente aziendale, 40 anni -. Al Barbieri ho trascorso 4 giorni, fino a quando non sono stato trasferito in Rianimazione». Ma quei quattro giorni prima del lungo coma indotto Begaj li ha ben presenti. «Non dimenticherò mai la professionalità, la disponibilità, l'umanità che regnava al Barbieri». Ora non parla più di ex pazienti e sanitari. «È stata una cena tra reduci che hanno combattuto la stessa battaglia».

Gennaro Giordano, ricoverato dal 12 maggio 2021 al 16 giugno, l'intubazione l'ha solo sfiorata. «Ma come, noi ce la mettiamo tutta e tu non migliori? Ora cambiamo la terapia» gli disse una dottoressa una sera. E il giorno dopo cominciò la ripresa. «Va rimarcato l'impegno di tutto il personale - commenta il 60enne autista di noleggio con conducente -: donne e uomini pronti anche a lasciare fuori dalla porta i loro problemi. Io posso solo dire di essere stato ricoverato di notte e di essermi sentito a casa già il mattino dopo. In famiglia, appunto. Medici, infermieri e Oss a ogni cambio turno passavano a vedere come stavamo: tutti dimostravano la sensibilità di chi vuole far soffrire il meno possibile la distanza dagli affetti».

Naturale che venisse la curiosità di scoprire che volto avesse chi ti è stato tanto vicino. La cena era il prosieguo naturale della terapia umana somministrata al Barbieri. «L'invito, l'ho accettato subito, e ho portato mia moglie, per farle conoscere la mia “seconda famiglia” - spiega Enrico Gennari, elettricista 53enne -. Volevo finalmente vedere senza scafandro quelli che per tanto tempo sono stati i miei angeli. Di loro ho conosciuto il cuore prima ancora del volto».

Roberto Longoni