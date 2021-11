Sveva Casati Modignani: «Ecco perché l'amore fa miracoli»

Gloria, Carlotta, Andreina e Maria Sole sono tornate ancora più assatanate, combattive, romantiche e spregiudicate.

Le quattro amiche milanesi non più giovanissime che si riuniscono ogni giovedì sera nella saletta appartata di un ristorante per mangiare e chiacchierare in libertà, già protagoniste di due precedenti romanzi di Sveva Casati Modignani («Festa di famiglia» e «Segreti e ipocrisie») hanno ancora molto da raccontarsi delle loro vite. Le novità sentimentali soprattutto sono parecchie e Sveva Casati Modignani, incontrastata regina dell’amore romantico, le racconta con amabilità e ironia in «L’amore fa miracoli» (Sperling & Kupfer, 304 pagine, 16,90 €), terza tappa delle avventure delle quattro amiche.

«Attraversano tutte dei cambiamenti - conferma la scrittrice -. Gloria che da oltre vent’anni è fedele compagna di Sergio, è stregata dal fascino di un aitante chirurgo e il tradimento è nell’aria; Andreina attende un bambino dopo la sua avventura con Bill attraente americano che però è sposato e con figli; l’avvocato Carlotta è in pieno conflitto con l’ex moglie del suo fidanzato, Gianni: una donna pericolosa che trama vendetta; Maria Sole, dopo il deludente matrimonio con Mariano che si è rivelato gay e la separazione (hanno comunque avuto un bellissimo bambino), ha un’appagante relazione con un amico, Alberto. Tutto a posto? Arrivano complicazioni impreviste che sconvolgono molti dei progetti delle quattro amiche a cominciare dal Covid-19 che piomba sul mondo e Milano in particolare sparigliando molte carte».

Gloria, titolare d’una agenzia pubblicitaria ha preso una scuffia come una ragazzina: le cotte amorose, non hanno età?

«Succede alle donne e succede agli uomini. Tutto nasce da una stortura iniziale. Non mi riferisco a Gloria ma alla storia dell’umanità. Da quattromila anni fra gli esseri umani vige la monogamia. Ma l’essere umano non è monogamo, altrimenti non si spiegherebbero tutti i tradimenti degli uomini e delle donne. Ma la società stabilì che bisognava instaurare la monogamia per poter portare avanti certi principi anche dal punto di vista economico. E Gloria scopre che l’essere umano non è monogamo. Benché innamorata di Sergio si sente attratta da un altro. Si autoassolve e procede senza sentirsi in colpa». Quanto è difficile per una donna rassegnarsi alla perdita di un marito o un’amante a cui tiene e che considerava come una sua proprietà?

«La moglie di Gianni, il fidanzato di Carlotta, non è una donna di specchiate virtù. Anche lei ha un’amante e vorrebbe tenere tutto perché ha degli interessi, ma non è che sia innamorata del marito. Lo considera una conquista e basta. Si è sposato l’uomo bello più giovane di lei, l’ha infiocchettato e lui doveva restare imbalsamato. Per lei non è difficile perderlo, ma lo fa pesare per i suoi interessi. Lei è tutt’altro che una donna angelica. É meschina, imbrogliona, vendicativa: è di quelle donne che non hanno un background spirituale affettivo molto vissuto e profondo. Vivono d’apparenza. Sono in quanto posseggono. Ma il giorno che non posseggono sono niente. E Carlotta va all’attacco per demolirla».

Cosa c’è alla base della decisione di Andreina di non dire a Bill che aspetta un figlio da lui?

«Andreina ha avuto una vita affettiva sin dall’infanzia molto difficile, perché ha vissuto l’assenza della madre, e il padre non l’ha mai conosciuto. E ha barcollato molto quando la mamma a cui s’era aggrappata l’ha lasciata per cercare lavoro lontano. La bambina non lo capisce e parte svantaggiata dal punto di vista dei sentimenti. Crescendo infila un fidanzato dietro l’altro, ma non ne vuol sapere di sposarsi. Questo mondo affettivo le è estraneo, non lo conosce. E ora che per la prima volta s’è innamorato di un uomo impossibile perché sposato, con la sua dirittura morale non continua la relazione perché lui non sfasci la sua famiglia per lei. Ma questo è anche un pretesto per non essere coinvolta più di tanto. E quando lui le scrive che ha lasciato sua moglie, lei non ha più tanta voglia di rivederlo. Bisogna fare i conti con la sua psicologia, con l’educazione affettiva che lei non ha ricevuto. Maria Sole, in questo romanzo è meno ingenua e più competitiva. E' quella che il destino aggredisce con più irruenza, ma sa come reagire grazie ad Alberto».

Le difficoltà fanno maturare la gente in fretta?

«Qualche volta sì. Maria Sole era una ragazzina mezzo addormentata cresciuta nell’ovatta e tenuta lontana da tutte le preoccupazioni della vita. Non è cresciuta interiormente. Ha dato per buono il rapporto con questo marito gay perché non sapeva come girasse il mondo. Poi nel momento in cui l’incantesimo crolla e si apre il sipario sulla sua vita si guarda intorno e reagisce. E l’uomo della sua vita è pronto, cotto e mangiato nella casa al mare della nonna, che conosceva da quando era bambina: Alberto, il figlio dei guardiani bello e disponibile».

Signora, pensa anche lei come l’avvocato Carlotta, che il Covid-19 sia la conseguenza del nostro uso e abuso della natura?

«Io ne sono convinta. Ne abbiamo fatte troppo a questo pianeta. Stiamo andando verso la distruzione della Terra. Quando ci fu il lockdown totale, l’aria di Milano era diventata quella dell’alta montagna. Nel mio giardino erano tornate le api che non vedevo da anni. Ferme le auto, gli aerei e le fabbriche, la natura aveva ripreso immediatamente il sopravvento. Capisco che non possiamo fermare il mondo per avere l’aria pulita, ma ci sono tanti modi per cambiare direzione, tante forme di energia pulita. Noi invece il mondo continuiamo a sporcarlo e la natura ci si rivolge contro. Abbiamo creato dei mostri che non riusciamo più a dominare».

A quando la prossima puntata sulle quattro discole amiche?

«Un po’ di pazienza: adesso sto già scrivendo un nuovo romanzo, poi riprenderò il filo dei loro problemi per chiudere le storie che ho lasciato aperte. Devono avere il tempo di maturare sulle incognite del destino».

Francesco Mannoni