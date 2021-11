Auto vandalizzate, bivacchi, petardi, troppa sporcizia: cosa succede a Fornovo?

Fornovo In che paese incivile viviamo? Questa la domanda che si è fatta, o meglio ripetuta, una giovane di Fornovo, ieri mattina quando ha raggiunto la sua auto, una Fiat Panda, parcheggiata in una via del centro storico, per recarsi al lavoro.

I copricerchi appena comprati... spariti, rubati. Una sorpresa amara, l'ennesima, perché la stessa auto poco tempo fa, parcheggiata in un'altra via era stata invece oggetto di vandalismo: graffiata con un chiodo per «disegnare» una X. Strappato, in più, lo specchietto retrovisore. Stesso destino, la rigatura della carrozzeria, per l'auto di una vicina di casa. Facendo la somma di queste e altre situazioni che vede in paese, la giovane ha postato sui social la sua amarezza. «Stanotte per la seconda volta mi è stata rovinata la macchina.. non ho di certo una Ferrari però mi chiedo ugualmente in che paese incivile viviamo. Non curato, sporco pieno di vandali e mantenuti. Io mi chiedo se il sindaco e tutto il seguito vedono in che condizioni sta finendo il povero Fornovo o se vivono in un'isola felice».

Tra le cose che segnala la ragazza insieme a tanti fornovesi, la sporcizia in cui versa il centro storico, i gruppi di ragazzotti che bivaccano, lasciano rifiuti ovunque senza nessun controllo, come durante la nottata di Halloween quando si sono «divertiti» a far esplodere petardi nei sacchi dell'immondizia, con le evidenti conseguenze «sparse» sulla piazza.

Do.C.