Ciclabile coperta di foglie: donna all'ospedale

«Quando ho frenato la bici è diventata una specie di cavallo imbizzarrito. E io sono volata via». Maria Rita usa l'ironia. Ma il saper sorridere non risolve il problema: la frattura al gomito c'è. Per venti giorni dovrà portare il gesso. E per il dopo bisogna mettere in conto una lunga riabilitazione.

«Come è successo? Semplice: domenica mattina intorno alle 10 ero in bici all'incrocio tra viale Campanini e viale Partigiani d'Italia e stavo andando al cimitero. La pista ciclabile era coperta da uno strato di foglie. E' bastato toccare il freno e mi sono trovata per terra».

Una brutta caduta che la donna («e pensare che sono abbastanza agile e allenata») ha cercato di attutire allungando le braccia in avanti: il sinistro ha retto, il destro invece si è fratturato. «Tra l'altro avevo letto il vostro articolo che sollecitava la pulizia di marciapiedi e ciclabili per garantire la sicurezza di pedoni e ciclisti ma non avrei mai creduto che potesse coinvolgermi cosi da vicino». Ovvio, nessuno pensa mai di essere quello che pesca la carta sbagliata. Ma il problema è che Maria Rita non è stata la sola. Dall'ospedale confermano infatti che nei giorni scorsi ci sono stati alcuni casi di persone cadute nello stesso modo, vittime incolpevoli delle foglie che si sono depositate. Finché il tempo regge tutto bene: quando arrivano pioggia e umidità trasformano l'asfalto in una pista scivolosa. Una trappola che non deriva però solo dalle foglie: in via Mazzini, nel tratto vicino alla Ghiaia, i capitomboli sono stati provocati dal marciapiede bagnato e traditore - e anche qui almeno uno è finito al Maggiore - mentre, per fortuna si sta preparando una risposta. Iren Ambiente infatti fa sapere di essere pronta con una task force dedicata alla raccolta foglie: 60 operatori impegnati ogni giorno feriale dove le 9 squadre normalmente operative sono state integrate da ulteriori 6 squadre, per un totale di 15, comprese anche 2 squadre di spazzamento meccanizzato in turno notturno lungo i viali cittadini ad alto scorrimento di traffico.

lu.pe.