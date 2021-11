Come erano i porcini di quest'anno? Concordi tutti gli esperti: «Ottimi ma pochissimi»

Valtaro e Valceno Archiviate le fiere dei funghi, cala (o quasi) il sipario sulle spedizioni nei boschi alla ricerca di porcini in quella che i più ricorderanno come una delle stagioni più avare. Complice la prolungata siccità dei mesi estivi e il vento che ha sferzato i versanti più vocati dell'Appennino parmense, sua maestà il porcino si è fatto più che desiderare dalla Valtaro al Parco dei Cento Laghi.

Alle prime piogge di metà settembre, la speranza di salvare la stagione si è scontrata con l'eccessivo entusiasmo dei cercatori, tanto da spingere l'Unione dei Comuni Taro e Ceno a diramare una comunicazione invitando gli appassionati ad attendere i primi di ottobre. «La siccità ha ritardato la crescita - aveva infatti avvisato in una nota il presidente dell'Unione Francesco Mariani -. Andando per funghi adesso si rischia di non trovare nulla e, soprattutto, di danneggiare il terreno e compromettere la crescita». Superfluo aggiungere che c'è stato chi ha recepito il messaggio e chi invece è partito lancia in resta.

Ma la domanda a questo punto è: che porcini sono stati questi del 2021? Tutti concordi: pochi ma ottimi. E sani. «Una stagione scarsa - conferma Roberto Terroni di Borgotaro -: ho raccolto il 75% in meno rispetto alle scorse annate. Ottima, di contro, la qualità con un porcino mai intaccato dalle larve». Terroni svela anche gli areali: «È stata una stagione con nascita discreta, a macchia di leopardo, nell'alta valle verso Tarsogno, Tornolo, Casale e Santa Maria del Taro. Scarsa invece nei territori di Borgotaro e Albareto. La stagione è partita tardi, a cavallo tra settembre e ottobre, e ha interessato in maniera significativa solo la fascia tra faggio e castagno».

In ritardo anche l'Alta Val Parma, dove la crescita «è stata una delle più scarse che si ricordino - fa sapere Elia Monica, guida Gae e cercatore appassionato - e la buttata di ottobre è stata brevissima. Pochi i porcini raccolti sia ai Lagoni che al Lago Santo. Quei pochi però di ottima qualità». Quanto dichiarato, trova conferma nelle parole di tutti i cercatori e chi intorno al fungo ha costruito un movimento turistico. «Il sottobosco dell'Appennino è una risorsa capace di richiamare in valle cercatori non solo dalle maggiori città del Nord, ma anche curiosi e appassionati internazionali - dichiara Mauro Delgrosso, che in 20 giorni ha accolto 300 persone via tour operator -: quest'anno, anche grazie al lavoro promozionale fatto da “Destinazione Emilia”, sono arrivati russi, israeliani, cinesi, monegaschi, francesi, svizzeri, tedeschi».

E per i rivenditori? «Raccolta scarsissima: quanto conferito in tutta la stagione dagli oltre 150 fungaioli iscritti al circuito Igp e non solo, nelle passate stagioni lo avremmo ricevuto in due giorni! - dice Alessandro Mastrangelo di Borgolab, il centro raccolta autorizzato del Fungo di Borgotaro Igp -. Complice la siccità, ma anche un eccessivo sfruttamento del sottobosco. Per preservare il delicato equilibrio e salvaguardare anche il futuro del turismo in Appennino, serve ora una maggiore educazione alla raccolta».

Monica Rossi