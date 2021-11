Corale Verdi: Chinaglia va a Venezia, lo sostituisce Cirelli

Una bellissima stretta di mano tra Andrea Chinaglia, maestro del coro della Corale Verdi, e Claudio Cirelli, che lo aveva accompagnato al pianoforte, aveva chiuso il concerto della Corale al Ridotto del Regio, il 17 ottobre, con brani tratti da «I due Foscari». Nel frattempo le carte si sono un po' sparigliate e quella stratta di mano ha assunto un valore simbolico ancora più importante.

Cosa è successo?

«Andrea Chinaglia - è orgogliosa di annunciare Enrica Valla, presidente della Corale Verdi - è diventato vice-maestro del Coro alla Fenice di Venezia e siamo contentissimi per lui perché si merita tutto ciò. È ovvio che per noi ci sia stato un attimo di smarrimento, ma dopo un po' di ricerche e di verifiche abbiamo scelto Claudio Corelli che ci conosce bene e con il quale abbiamo già avuto occasione di lavorare diverse volte. Proseguirà il percorso che aveva intrapreso con noi Chinaglia. In questi giorni ci siamo confrontati molto per capire se gli obiettivi che ci eravamo posti erano condivisi anche da Cirelli e ci siamo trovati pienamente in linea. Ha parlato anche con Chinaglia, con il quale c'è sempre stato un ottimo rapporto. Chinaglia ha fatto un grandissimo lavoro e poter dare continuità è vitale».

Com'è stato accolto dal coro il nuovo Maestro?

«È stato presentato al coro subito dopo l'ufficializzazione al consiglio direttivo. È stato accolto con molta soddisfazione e con molto affetto e quello che doveva essere semplicemente un primo incontro di presentazione alle 21 si è trasformato in un'intensa prova che è proseguita fino alle 23».

Vi ha colto alla sprovvista questo cambiamento?

«Sapevamo che questa separazione sarebbe arrivata e in realtà ci siamo anche sempre augurarti che arrivasse perché Chinaglia meritava di spiccare il volo: il suo talento non è stato evidente solo a noi e chiaramente era soltanto questo è di tempo. In questi quattro anni e mezzo ha fatto un lavoro fantastico con l'atteggiamento giusto: dimostrando molto rispetto per l'istituzione e per le persone che fanno parte del coro, sollecitando delle situazioni, scherzando quando era il momento, ma anche pretendendo con autorevolezza di fare le cose con serietà. Dice di avere ricevuto molto da noi e questo mi fa veramente piacere, ma noi abbiamo ricevuto tantissimo da lui».

Che linea seguirà la direzione del nuovo Maestro?

«Abbiamo intenzione di far crescere il coro e di fare audizioni cercando di proseguire il progetto, avviato da Chinaglia, della scuola di canto per sostenere la vocalità dei coristi. Si tratta esattamente di una staffetta con un passaggio di testimone in corsa, aiutato dall'ottimo rapporto che c'è tra i due».

Giulio A. Bocchi