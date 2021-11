Il Parma sta guarendo

Ci sarà pure un motivo se il Parma è riuscito a centrare due vittorie di fila dopo oltre un mese e mezzo di astinenza. Anzi, forse i motivi sono due.

Nel momento tempestoso delle critiche accese e dell'insofferenza di una consistente parte della tifoseria a fronte dei risultati che non arrivavano, mister Maresca ha sempre invocato la pazienza come unico antidoto alla malattia che stava contagiando tutta la squadra. Squadra, peraltro, quasi completamente rivoluzionata rispetto alla scorsa stagione e con un nuovo allenatore in panchina che ha idee chiare ma anche la capacità e l'intelligenza di cambiare quando è necessario.

Le ultime due vittorie hanno sancito l'accantonamento temporaneo della difesa a quattro (considerato un dogma tattico di Maresca) e il passaggio a un più equilibrato 3-5-2 che si è rivelato schema più consono alle caratteristiche degli uomini a disposizione.

E qui veniamo al secondo motivo della «rinascita» del Parma peraltro non ancora completamente compiuta: il pragmatismo. Ma anche in questo caso c'è da fare un distinguo. La vittoria con il Vicenza ha maggior peso specifico rispetto a quella di Cittadella. Intanto perchè è arrivata la conferma che due indizi fanno una prova e che il nuovo modulo funziona. In secondo luogo ha messo in evidenza le caratteristiche mentali della squadra crociata che ha dovuto giocare per oltre un tempo in dieci a causa della sciagurata sceneggiata di Brunetta.

Vincere aiuta a vincere si è sempre detto e anche la classifica ora sorride complice qualche passo falso delle squadre che stanno davanti. Oggi la vetta dista «solo» sei punti rispetto ai dieci di una settimana fa. Segno che il percorso intrapreso è quello giusto e che ora Maresca e i suoi uomini possono fare affidamento su un surplus di fiducia che permetterà di affrontare i prossimi impegni con maggiore tranquillità.

A partire dalla trasferta di domenica contro il Lecce, formazione in salute e che già in Coppa Italia aveva castigato il Parma. Se anche in questo caso la banda Maresca dovesse portare a casa un risultato positivo, si potrebbe parlare di squadra ormai guarita e pienamente in corsa per l'obiettivo fissato. Una prova del nove, insomma, che potrebbe dare mole risposte sul futuro.

Ultima annotazione sul «gioiellino» polacco. Benedyczak ha stupito tutti per dinamismo e intraprendenza ma anche per quella sfacciataggine agonistica figlia della gioventù. Verrà molto buono.

Carlo Brugnoli