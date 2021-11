Non avevano il Green pass, multati due ambulanti

Sorbolo Mezzani - Dopo quello di mercoledì scorso, sono proseguiti anche ieri i controlli del Green pass tra gli esercenti commerciali dei banchi dei mercati settimanali di Sorbolo Mezzani, al fine di continuare a garantire la sicurezza di tutti i cittadini. Questa volta, durante il mercato settimanale del martedì in piazza Belli a Mezzano Inferiore, ben due ambulanti sono risultati privi della regolare Certificazione verde.La scoperta è avvenuta a seguito del secondo controllo attivato dal presidio di Sorbolo Mezzani della Polizia locale dell'Unione bassa est, diretto dal sovraintendente Vincenzo Scarici.

Tra i controllati, un esercente ha presentato un Green pass non valido, in quanto il tampone effettuato più di 48 ore prima non aveva più validità, mentre il secondo non è stato in grado di esibire alcun documento.

Agli ambulanti, che si sono giustificati affermando di aver avuto difficoltà pratiche nel sottoporsi ad un ulteriore tampone sollevando anche alcune polemiche rivolte agli agenti, sono state stilate, quindi, due sanzioni di ammontare da un minimo di 600 a un massimo di 1500 euro.

«Siamo alle solite – ha commentato il sindaco di Sorbolo Mezzani Nicola Cesari –: proprio per questo, a maggior ragione, continueremo a fare controlli mirati sui possessori del Green pass nei mercati degli ambulanti e nelle attività commerciali del territorio».

