Truffa un clandestino con la promessa di un lavoro in regola

Trovare da faticare non fu tanto difficile. Ventunenne, vigoroso di braccia e volontà, il ragazzo venuto dalla Guinea fu preso a scaricar cassette da un fruttivendolo. Ma restava un miraggio il lavoro vero, quello per il quale ti versano i contributi: senza quelli niente permesso di soggiorno. La speranza fu accesa dalle promesse di un giovane parmigiano allora addetto alla raccolta dei cartoni per la Sirio. «Ci penso io - gli assicurò, spiegando (forse millantando) di conoscere un tale in una società che gestisce i ciclisti per le consegne a domicilio -. Lì ti assumono in regola». All'altro non parve vero: si disse pronto a pedalare in capo al mondo, pur di uscire dalla clandestinità.

Peccato che ci volesse l'attrezzo del mestiere. «Servono 299 euro per la bici» fece il parmigiano in uno dei suoi passaggi quotidiani, mostrando una mail con la (falsa) intestazione della società in questione. Poi, chiese 159 euro per un'assicurazione e altri 180 per il telefono. Arrivato a quota 943 euro (sangue tolto dalle vene per l'immigrato), si fermò. Cominciato a fine 2018, il «prelievo» era proseguito fino ai primi mesi del 2019. Capito di essere stato turlupinato, il ragazzo venuto dalla Guinea denunciò ai carabinieri. Ieri il pm Elena Riccardi ha rievocato la storia davanti al giudice Gennaro Mastroberardino che ha condannato il parmigiano ora 31enne e già noto alla giustizia a un anno e mezzo e a 850 euro di multa. E il ragazzo della Guinea? Scarica ancora cassette, ma in regola, ai Mercati generali. Ieri, con la sentenza, si è scaricato di dosso anche il peso di questo colpo alle spalle.

rob.lon.