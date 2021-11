«A Lecce per imporre il nostro gioco»

Carlo Brugnoli

«Non ho paura delle cose nuove, mi piace buttarmi nelle esperienze diverse». Erano state le prime parole di Stanko Juric appena sbarcato a Parma l'estate scorsa. E a giudicare dalle sue prestazioni (è titolare inamovibile dell'undici di Maresca) sembra aver tenuto fede a quelle dichiarazioni. 11 presenze, 1 gol e 1 assist il bottino del centrocampista croato in questa prima parte di stagione.

Dopo le vittorie con Cittadella e Vicenza sentite che la svolta è arrivata?

«Penso di sì perchè in questo momento siamo riusciti a combinare i giusti elementi per far funzionare al meglio la squadra».

Il cambio di modulo voluto da mister Maresca ha dato più equilibrio. Ritieni che il nuovo assetto tattico si adatti meglio alle caratteristiche dei giocatori?

«Assolutamente sì. In queste ultime partite con la difesa a tre ci rendiamo conto che la squadra è più equilibrata e coperta anche se dipende sempre dalla gara che devi affrontare».

Mister Maresca ti ha sempre dato fiducia. Che rapporto hai con lui?

«Mi piace molto sia come allenatore ma anche a livello umano. E' vero, mi ha sempre dato fiducia e ogni volta cerco di ripagarlo al massimo».

Che impatto è stato il tuo con il calcio italiano e in particolare con un campionato impegnativo e competitivo come la serie B?

«La prima sensazione è che si tratta di un torneo molto duro e anche molto equilibrato e ogni partita la si può vincere o perdere al di là dell'avversario che ti trovi ad affrontare. Ma soprattutto l'esito di ogni match dipende da piccolissimi dettagli che però fanno la differenza».

La vetta della classifica che solo poche settimane fa sembrava lontanissima è adesso a soli sei punti. Si può dire che il Parma è ormai rientrato nel lotto delle squadre che ambiscono alla promozione o è ancora prematuro?

«La cosa certa è che dobbiamo proseguire partita dopo partita cercando sempre di ottenere il massimo. E' anche vero che ci stiamo avvicinando alla testa della classifica ma questo dipende dal fatto che siamo una squadra forte e convinta dei propri mezzi. Ma ripeto, bisogna procedere a piccoli passi e, lo ribadisco, affrontare ogni impegno con la giusta lucidità e la giusta convinzione curando al massimo i dettagli di cui parlavo prima».

Domenica andate a Lecce. Secondo te quale sarà l'approccio migliore, quello prudente o quello un po' più spavaldo?

«Cercheremo di imporre il nostro gioco come sempre facciamo anche se sappiamo che il Lecce è squadra tosta che ci ha già battuto in Coppa Italia. Di certo non avremo timori reverenziali o un atteggiamento rinunciatario. In fondo è questa la nostra forza».