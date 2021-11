Addio a Pioli, commercialista e sportivo

Un professionista serio, preparato, capace. Gianfranco Pioli, noto e stimato commercialista cittadino, è deceduto improvvisamente nei giorni scorsi all’età di 83 anni. Da tempo soffriva di disturbi cardiaci però nulla lasciava presagire una morte così repentina che l’ha colto nel sonno nella sua abitazione di borgo San Vitale.

Nativo di Parma, di famiglia di origini borgotaresi (il padre dottor Pietro fu direttore generale della Cassa di Risparmio di Parma), dopo aver frequentato il liceo Romagnosi, non optò per una scelta classica dal punto di vista universitario, ma si iscrisse ad Economia e commercio in quanto, il suo innato senso pratico e la sua passione per la finanza, lo portarono a seguire questo genere di studi. Infatti, si laureò brillantemente presso il nostro Ateneo.

Dopo una prima esperienza di lavoro, negli anni sessanta, come bancario, in un’importante banca londinese, decise di praticare la libera professione come commercialista, aprendo uno studio in strada Farini che, negli anni, divenne un punto di riferimento per tanti privati ma, soprattutto, per aziende e società che, da Pioli e dai suoi collaboratori, ora con studio in viale Mentana, trovarono sempre risposte esaurienti e competenti.

Carattere gioviale, battuta sempre pronta, a volte un po’ burbero, ma sempre pronto, dopo poco, ad abbozzare un sorriso, Pioli, era un grande amante della natura, delle camminate nei boschi alla ricerca dei funghi. Inoltre, essendo di famiglia di origini montanare, non poteva non amare la caccia e la pesca che praticava con i suoi più cari amici non mancando di festeggiare queste uscite con qualche salutare «beccatina» nelle varie osterie di montagna o del contado.

Non amava l’aereo, Gianfranco, e, quando poteva, viaggiava in auto e con la moglie Caterina, scomparsa nel 2016, con la quale girò il mondo in lungo e in largo.

Sportivo, aveva un cuore juventino anche se seguiva il Parma allo stadio Tardini. Da giovane praticò calcio e tennis, che lo vide attivo, finché la salute glielo ha consentito, al Tennis club di Mariano.

Le sue vacanze le trascorreva a Madonna di Campiglio anche se, ultimamente, a causa dei problemi cardiologici, prediligeva il mare, in particolare Forte dei Marmi attorniato dall’affetto dei figli Pietro, che aveva al suo fianco nello studio, Margherita, Luigi, Albertina e degli 11 nipoti che adorava.

I funerali si svolgeranno domani, con partenza alle 8.30 dalla Sala del commiato di viale Villetta 16/a, nella chiesa di San Vitale in strada Repubblica.

Lorenzo Sartorio