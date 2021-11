Carmen Consoli: «Sono rock nell'anima»

Con il concerto di Carmen Consoli di questa sera al Teatro Regio, il primo ufficiale del tour seguente la pubblicazione dell’album «Volevo fare la rockstar», parte il Barezzi Festival e si riapre una nuova stagione di musica nei teatri. Una data importante e carica di emozioni, quindi, anche per chi da oltre 25 anni calca palchi in tutto il mondo: «Quello che è successo – dice al telefono dalla sua casa di Catania – ha amplificato ulteriormente l’emozione e il piacere di stare insieme. Davamo per scontata la nostra vita e tornare a fare le cose che facevamo sembra una cosa straordinaria. Mi rendo conto di quanto la vita che è stata sospesa per due anni mi sia mancata; mi sono mancati gli ammiratori, i tecnici e la vita da tour, anche se devo ora affrontare il distacco da mio figlio, che è sempre doloroso anche se per un breve periodo».

A Parma è stata protagonista di tanti concerti; che legame ha con la nostra città?

«La conosco bene, trovo che i parmigiani siano molto simili a noi siciliani nell’ospitalità e nel modo in cui si sta insieme. Il cibo è irresistibile e infatti siamo a dieta da qualche giorno. È una città stupenda, negli anni ho imparato a concedermi del tempo per fare la turista così andrò a visitarla e vedere se ci sono mostre d’arte che possono interessarmi».

Il festival è dedicato a Battiato, collega, amico e concittadino. Ci sarà un suo omaggio?

«Sì, con un canto nella nostra lingua, il siciliano: farò “Stranizza d’amuri”, una canzone che nel tempo ho fatto mia e che ogni volta sento particolarmente».

Nel titolo dell’album c’è dell’ironia, però nei primi dischi c’era davvero tanto rock; nella Carmen Consoli di oggi cosa è rimasto della Carmen Consoli di allora?

«Il fare sempre tutto con amore. Non ho fretta di fare dischi e non ne faccio se non sono ispirata. Per me il disco è un atto d’amore e questo non è cambiato. Io poi attribuisco al sostantivo rock un significato che va oltre le chitarre distorte. Il rock non è un vestito di chitarre elettriche e muri di suono, per me il rock è nel contenuto, nella destabilizzazione che attraverso i testi si veicola e si trasmette. Infatti per me uno degli artisti più rock d’Italia è stato De André. E un altro è stato Battiato, che era proprio punk, ma non tanto nell’uso dei suoni, nel suo messaggio, in ciò che andava a dire, nel il suo anticonformismo».

Parlando di contenuti, l’album è pieno di ricordi ma non di nostalgia, come per ricercare le cose migliori per riportarle al presente e proiettarle nel futuro

«Mi fa piacere che si colga questo aspetto. Penso che tutti gli impedimenti diventano giovamenti e che tutto nella nostra vita accade per portarci nel luogo più giusto. Dobbiamo ritrovare il passato e imprimerlo nella memoria perché è il fondamento della nostra identità individuale e collettiva».

Per chiudere, che concerto sarà?

«Con Francesco Barbaro, manager che cura anche la regia, abbiamo voluto uno spettacolo teatrale in tre atti. Nel primo, io e Massimo Roccaforte, immersi delle proiezioni realizzate dalla regista Donatella Finocchiaro con una nuova tecnologia, suoniamo tutto il disco dalla prima all’ultima canzone così come è nato: con due chitarre, sul letto della mia stanza, dove ci chiudiamo non per fare le cose sconce ma perché è l’unica in cui riusciamo a isolarci per scrivere. Nel secondo atto sarò con Marina Rei alla batteria. Lei è una grandissima musicista, fuori dalle righe, e con lei faremo un set molto rock dall’impatto rumoroso. Nel terzo ci raggiungerà Massimo Roccaforte e, con un set più tradizionale, insieme faremo le mie hit, se così possiamo chiamarle».

Pierangelo Pettenati