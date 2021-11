I secessionisti attaccano Mandelli, ma non chiudono del tutto la porta

Bardi - I quattro componenti della maggioranza, che non partecipando all'ultimo consiglio comunale hanno di fatto indotto il sindaco Giancarlo Mandelli a rassegnare le dimissioni, non chiudono la porta alla possibilità di una ricomposizione della squadra uscita vincente dalle votazioni del 2019. Il vicesindaco Luigi Boccaci, l’assessore Agostino Gandolfini, e i consiglieri Marco Gallosi e Gabriele Zeraschi hanno affidato la loro posizione a una nota nella quale spiegano che «non presentandoci in consiglio abbiamo voluto dare un segnale di contrarietà all’operato del sindaco con l’intenzione di farlo riflettere, non di farlo dimettere - spiegano -. Sta a lui valutare se arrivare a un franco confronto con i suoi consiglieri nel rispetto dei cittadini che ci hanno votato per evitare l’onta del commissariamento».

Secondo i “secessionisti” «il sindaco aveva garantito la massima compartecipazione alle decisioni» ma ciò non sarebbe avvenuto a causa del suo carattere. «Già dall’inizio del mandato - continuano - avevamo espresso la necessità di assumere un ingegnere come figura dirigenziale, vista la ridotta efficienza funzionale dell’area tecnica/manutentiva, ma Mandelli non si è mai mostrato favorevole. Questa scelta ha portato il sindaco ad assumersi la responsabilità di un’area che richiede particolari competenze e che a nostro avviso deve essere diretta da un tecnico. L’operatività è via via peggiorata fino alla perdita di un contributo di 213mila euro per progettazioni. Ha poi voluto assumere un impiegato di livello C nell’area Tributi e esternalizzare la riscossione di Tosap, Tari e Ica e in più non sono state riprese le buste paga e altre operazioni».

«Come amministratori e cultori della nostra storia, dobbiamo segnalare anche - aggiungono - il mancato spostamento dell’archivio comunale, compreso quello storico, dall’ex municipio ora sede di cantiere a causa di uno scarso interessamento di Mandelli». Poi la benzina: «L’attuale gestore della stazione ha comunicato la volontà di interrompere il contratto. Da diversi mesi - dicono - avevano sollecitato Mandelli ad interessarsi per avere una nuova stazione di servizio, ma senza esito».

«Se la squadra non è rimasta coesa - attaccano infine - la responsabilità è di Mandelli. Il vicesindaco, Luigi Boccacci, non si è mai permesso di uscire dalle sue deleghe, ma essendo sul territorio e frequentando le frazioni ha spesso segnalato problematiche e disservizi. Mandelli, invece, si è ricordato poche volte di avere al suo fianco amici che lo avevano indicato come sindaco, escludendo consiglieri e assessori da incontri ufficiali con assessori regionali».

Infine la replica alle parole del sindaco dimissionario. «Mandelli non si è dimesso per la potatura di una pianta: gli avevamo chiesto di effettuare una normale potatura della quasi totalità delle piante, ma si è rifiutato». Altro tema, i rifiuti. «Sono gestiti in economia dal Comune mentre lui voleva cedere il servizio a ditte esterne con aggravio di spese a carico del contribuente. Su questi temi non c’è mai stata la volontà del sindaco di discutere e trovare soluzioni».

Tante quindi le divergenze, ma resta la disponibilità a un riavvicinamento.

E. M.