Mister 1000 panchine

Marco Bernardini

Mille panchine in gare ufficiali dall’Eccellenza alla Terza Categoria tra campionato, Coppa Italia, Coppa Emilia e spareggi post season.

Traguardo storico per il «decano» degli allenatori di Parma, Giorgio Savi, ora in Terza sulla panchina del Team Corcagnano, la squadra della frazione di Parma in cui abita, che domenica scorsa allo «Schianchi» di Vigatto ha toccato le fatidiche quattro cifre nel match casalingo con il San Polo.

Ex centrocampista delle giovanili del Parma e capitano della Primavera, Savi ha smesso di giocare a 33 anni dopo le esperienze tra le fila di Fontanellatese e Langhiranese, dove nel 1990 ha iniziato la lunga carriera da tecnico, ottenendo subito il salto in Prima, passando poi da Marzolara (in quattro riprese e conducendolo in due circostanze n Promozione), Traversetolo (il punto più alto, in Eccellenza), Montecchio, Ghiare, Fontanellato e, infine, il ritorno a casa al Team Corcagnano, nato nell’estate del 2020.

«Una grossa soddisfazione perché è il coronamento di un hobby - racconta Savi, classe ‘57 -: penso che a Parma siano pochissime le persone capaci di raggiungere un simile risultato. Il segreto? Ci vuole indubbiamente tanta passione. E poi ho avuto la fortuna di allenare tutti gli anni, senza mai rimanere fermo».

Qual è la vittoria che ricorda con maggior piacere?

«Il primo anno in panchina, a Langhirano, abbiamo vinto il campionato. E sono anche orgoglioso di aver portato per due volte un piccolo paese come Marzolara in Promozione, dove non era mai arrivato nella sua storia».

La delusione più grossa, invece?

«Di sicuro l’ultima stagione al Marzolara, quando siamo retrocessi in modo incredibile. A due giornate dalla fine sarebbe bastato vincere in casa con la Castelnovese Meletolese, già condannata, per salvarci matematicamente: non è accaduto. Poi abbiamo perso lo spareggio col Basilicastello».

Quanto è cambiato il calcio, in questo trentennio?

«Nei primi anni c’erano più giocatori tecnici e un ritmo molto più blando. Ora il livello si è alzato e le preparazioni sono migliorate anche perché tutti gli allenatori, specialmente quelli giovani, vogliono scimmiottare i professionisti. Al giorno d'oggi, si cura più l’intensità e la corsa che la tecnica».

A quali giocatori e allenatori è più affezionato?

«Dal primo capitano a Langhirano, Dall’Asta, fino al primo di Marzolara, Ravanetti. E ancora Alfonsi, Saccardi, il povero Casotti, Ceruti, Reggiani, Adorni. Ma non dimentico neppure Bazzarini, che era il mio capitano a Traversetolo e oggi è un apprezzato collega, e Cardinali, che avevo al Fontanellato e potenzialmente potrebbe fare campionati di categoria superiore. A livello di allenatori cito l’amico Stefano Montanini, con il quale giocai nelle giovanili del Parma, il compianto Estasi, che ho sostituito a Marzolara, e tanti altri miei ex calciatori: come Marco Bianchi, che feci esordire da centravanti alla Langhiranese, e Delmonte».

Tornando indietro non rimpiange qualche espulsione di troppo?

«Ogni volta mi riprometto di stare calmo e tranquillo, ma proprio non ci riesco. Io purtroppo vivo la partita per novanta minuti e quando mi siedo in panchina divento insopportabile. E’ un grosso difetto, che molto probabilmente mi ha precluso anche la possibilità di allenare in qualche serie superiore. Ma il carattere delle persone non lo si cambia e quindi durante la partita, se vedo cose che non mi piacciono, mi lascio trascinare dall’istinto».

Come nasce l’idea del Team Corcagnano?

«Volevo già smettere e sarei andato a fare il dirigente. Però un gruppo di amici del mio paese ha pensato di coinvolgermi, per fondare la squadra di calcio che mancava a Corcagnano. Siamo la frazione più grossa del comune di Parma, ma non abbiamo un centro sportivo: con l’aiuto di questi miei amici, che ogni giorno si impegnano tantissimo. e dell’amministrazione comunale, speriamo di poter costruire un centro sportivo a Corcagnano. Una struttura funzionale, che possa essere in grado di abbracciare il bacino dell’area Sud della città».

Ha già fissato un altro step?

«L’obiettivo era di arrivare a quota mille panchine. Ormai sono “vecchio” e vivo alla giornata: se riesco ad andare avanti, bene. Però, se dovessi appendere il fischietto al chiodo anche alla fine di questa stagione, non ci sarebbe alcun problema».