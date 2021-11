Parma, in un anno distrutte 600 armi

Agli occhi del mondo è la classica persona di successo: abiti eleganti, auto di lusso. E pure una collezione di armi. Peccato che un brutto giorno, alla guida di uno dei suoi bolidi, ha investito una persona ed è fuggito. Risultato: processo per omissione di soccorso. E il ritiro di tutte le armi che deteneva legalmente. Che non potrà più riottenere.

«Anche questo è il risultato del lavoro che svolgiamo. Per poter avere un'arma occorre manifestare un assoluto rispetto delle leggi e delle regole di convivenza civile. Basta una qualunque violazione, o addirittura un indizio di scarsa affidabilità, per arrivare alla revoca del permesso».

Chi parla è il vicequestore Giovanna Sabato, il funzionario della questura che dirige la divisione polizia Amministrativa. Se le nostre strade non sono il far west raccontato dalla cronaca Usa è anche grazie al loro lavoro. Un impegno che, forse, non si nota ma che si può pesare: dall'inizio dell'anno a Parma sono state ritirate e rottamate 600 armi e 5400 munizioni. Si sarebbe potuto attrezzare un piccolo esercito.

«Tutto questo è anche frutto del nuovo decreto legislativo che dal 2019 regola questo ambito e che obbliga chi detiene armi a presentare un certificato medico ogni cinque anni». Un semplice dettaglio? Non proprio, visto che prima bastava presentarne uno solo per poi vivere tranquilli per tutta la vita. «Ma nel corso del tempo le persone cambiano. Ed è opportuno valutare le loro condizioni psicofisiche». Già, perché ci sono casi, molto più frequenti di quanto si immagini, di persone finite nella bufera dell'alcol, dei farmaci e della depressione. Sono tutti pessimi consiglieri se in casa ci sono fucili e pistole.

«Incrociando dati, analizzando le informazioni disponibili, raccogliamo le segnalazioni dei familiari cerchiamo di capire la situazione e intervenire in maniera preventiva: perché dopo è sempre tardi».

Troppo spesso, infatti, i problemi vengono a galla solo quando è divampata la tragedia. Ed ecco perché occorre arrivare prima. «Interveniamo nei casi più disparati: se una persona risulta coinvolta in violente liti o manifesta un animo aggressivo può scattare la revoca alla detenzione così come nel caso si evidenzi una scarsa diligenza nella conservazioni delle armi: la noncuranza non è accettata». E i numeri raccontano che non si tratta di casi isolati. Quest'anno sono stati 98 i dinieghi e le revoche di porto d'armi a soggetti considerati inaffidabili. Anche se, occorre ricordarlo, nelle nostre case ne restano tante. «Solo nella città di Parma ci sono più di 4200 detentori autorizzati», prosegue il vicequestore Sabato che ricorda che poi ogni persona può avere diverse armi: «tre comuni, dodici per uso sportivo, otto antiche e un numero infinito da caccia». Insomma, un vero e proprio arsenale sparso in tante case dove si realizza una sorta di paradosso. «La legge italiana prevede il divieto di detenere armi: chi chiede di possederle, in pratica, ottiene una deroga, una concessione. Che si deve meritare dimostrando buona condotta e assoluta affidabilità». E non è cosa per tutti: in questura sanno bene che c'è anche chi falsifica la documentazione per nascondere di avere familiari con problemi di dipendenze o parentele con esponenti della criminalità. Lo sanno e stanno attenti a bloccarli per tempo. «Il problema non sono certo i pochissimi, a Parma parliamo al massimo di un centinaio di persone, che hanno il porto d'armi per difesa personale, coloro che possono andare in giro con la pistola in tasca». No, il rischio potenziale sta altrove, nelle pieghe della mente di chi può perdere il senno. E fare male con qualcosa che spara. «Anche di recente abbiamo tolto le armi ad un uomo responsabile di violente liti in famiglia. Il suo atteggiamento aggressivo ci ha allertato e siamo subito intervenuti». Ad una separazione, per quanto dolorosa, si sopravvive. Ai proiettili no. Ecco perché l'attenzione non è mai sufficiente per evitare che il dolore diventi follia. E poi morte.

Luca Pelagatti